Такума Нисимура перед матчем с «Анжи»: ЦСКА не в том положении, чтоб терять очки

Форвард московского ЦСКА Такума Нисимура высказался о своем выступлении в составе российского клуба, а также поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Анжи» в 25-м туре РПЛ.
«Нельзя сказать, что я полностью доволен, но все идет неплохо. Конечно, неизбежно нужно какое-то время, чтобы привыкнуть к новому чемпионату, к игре партнеров и требованиям тренеров. Есть ещё много вещей, которые мне нужно улучшать, прикладывать большие усилия. И впредь буду стараться расти в мастерстве.
Я представляю, в какой части таблицы находится «Анжи», но это не дает нам особых преимуществ. Мы сами сейчас не в том положении, чтобы терять очки. Каждый матч, в котором участвуем, является для нас важнейшим. Каждые три очка вне зависимости от уровня оппонентов – наша главная цель. Мы уже не раз оступались этой весной именно с командами-середняками. Не можем себе позволить сделать это снова», – заявил форвард пресс-службе ЦСКА.
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