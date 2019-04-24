Такума Нисимура перед матчем с «Анжи»: ЦСКА не в том положении, чтоб терять очки Встреча состоится сегодня, 24 апреля и стартует в 19.30 мск.

Форвард московского ЦСКА Такума Нисимура высказался о своем выступлении в составе российского клуба, а также поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Анжи» в 25-м туре РПЛ.

«Нельзя сказать, что я полностью доволен, но все идет неплохо. Конечно, неизбежно нужно какое-то время, чтобы привыкнуть к новому чемпионату, к игре партнеров и требованиям тренеров. Есть ещё много вещей, которые мне нужно улучшать, прикладывать большие усилия. И впредь буду стараться расти в мастерстве.

Я представляю, в какой части таблицы находится «Анжи», но это не дает нам особых преимуществ. Мы сами сейчас не в том положении, чтобы терять очки. Каждый матч, в котором участвуем, является для нас важнейшим. Каждые три очка вне зависимости от уровня оппонентов – наша главная цель. Мы уже не раз оступались этой весной именно с командами-середняками. Не можем себе позволить сделать это снова», – заявил форвард пресс-службе ЦСКА.