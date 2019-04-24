Главный врач «Зенита» обеспокоен состоянием Кокорина - Советский спорт
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24 апреля 2019 15:22ФутболГичунцев Артур

Главный врач «Зенита» обеспокоен состоянием Кокорина

Игрок находится в СИЗО за участие в избиении трех человек. Ранее сообщалось, что он испытывает проблемы с коленом.

Как сообщает «МК», главный врач «Зенита» Михаил Гришин остался недоволен состоянием нападающего питерского клуба Александра Кокорина.

«Врач осмотрел, в целом оценил состояние футболиста как удовлетворительное. Но он опасается, что на фоне отсутствия физических нагрузок наступает растренированность и атрофия тех мышц, которые были задействованы для профессиональной игры в футбол.

Если так пойдет и дальше, то Кокорину будет почти невозможно вернуться в строй. Потому врач дал ему комплекс спортивных упражнений, которые Кокорин сможет выполнять в условиях ограниченного пространства камеры. Он попросил нас чаще выводить футболиста в спортзал.

Что касается ноги, то доктор «Зенита» назначил ряд физиотерапевтических процедур. Проблема в том, что часть этих процедур мы и раньше проводили и отменили их после того, как были обнародованы заявления, что во время них «сожгли» Кокорину ногу», – приводит «МК» слова представителя администрации СИЗО.

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