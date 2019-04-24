Бубнов считает, что «Локомотив» обыграет «Ростов» в матче 25-го тура РПЛ Встреча состоится сегодня и стартует в 19.00 мск.

Бывший защитник московского «Спартака» Александр Бубнов дал прогноз на встречу «Ростова» и «Локомотива» в 25-м туре РПЛ.

«Железнодорожники набрали неплохую форму и в последнее время стабильно зарабатывают очки. В этой связи склоняюсь к тому, что им удастся победить в гостях у «Ростова», который как раз неубедительно выглядел в последнем матче.

После разгромного поражения в Оренбурге (0:3) команда Валерия Карпина так быстро в себя не придет. Прогноз: 0:1», – цитирует Бубнова Sportbox.ru.