Валерий Гладилин: «Арсенал» будет очень сложным соперником для «Спартака» Встреча состоится завтра, 25 апреля и пройдет в Туле.

Бывший наставник московского «Спартака» Валерий Гладилин поделился ожиданиями от матча красно-белых с тульским «Арсеналом» в 25-м туре РПЛ.

«Состав «Арсенала» уже сформировался, есть костяк, и ребята уже сыгрались. Много опытных футболистов, тренер нашел с ними хороший контакт. Команда знает, что хочет на поле и сейчас занимает свое место в турнирной таблице. Она сейчас не мучается, а играет в футбол. Поэтому «Арсенал» будет очень сложным соперником для «Спартака».

Шансы на победу примерно равны. Это будет ключевая игра для всех. Если туляки выиграют, они будут иметь шанс бороться за Лигу Европы, поэтому этот матч будет битвой за еврокубки», – цитирует Гладилина «Евро-Футбол.Ру».