Конте может возглавить «Рому». Ему предложили контракт с зарплатой в 9 млн евро за сезон

Бывший наставник «Ювентуса» Антонио Конте ведет переговоры с руководством «Ромы» о работе в качестве главного тренера столичного клуба. Об этом сообщает Calcio Mercato.
Согласно источнику, «волки» готовы платить итальянцу 9 млн евро в год. Отмечается, что он решил обдумать этот вариант, поскольку имеет предложения от «Милана» и «Ювентуса».
Также сообщается, что в случае договоренности Конте хочет пригласить в Рим спортивного директора «Торино» Джанлуку Петраку, который является его другом.
Добавим, что на данный момент «Рома» занимает 6-е место в таблице серии А.
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