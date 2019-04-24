Конте может возглавить «Рому». Ему предложили контракт с зарплатой в 9 млн евро за сезон Последним клубом специалиста был «Челси», где он получил 11 млн евро.

Бывший наставник «Ювентуса» Антонио Конте ведет переговоры с руководством «Ромы» о работе в качестве главного тренера столичного клуба. Об этом сообщает Calcio Mercato.

Согласно источнику, «волки» готовы платить итальянцу 9 млн евро в год. Отмечается, что он решил обдумать этот вариант, поскольку имеет предложения от «Милана» и «Ювентуса».

Также сообщается, что в случае договоренности Конте хочет пригласить в Рим спортивного директора «Торино» Джанлуку Петраку, который является его другом.

Добавим, что на данный момент «Рома» занимает 6-е место в таблице серии А.