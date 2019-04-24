«Ростов» – «Локомотив». Стартовые составы

Стали известны стартовые составы «Ростова» и московского «Локомотива» на матч 25-го тура РПЛ, который пройдет на домашней арене донского клуба.
«Ростов»: Песьяков, Сигурдссон, Мевля, Новосельцев, Логашов, Чернов, Гацкан, Зайнутдинов, Попов, Зуев, Ионов.
Запасные: Абаев, Хаджикадунич, Сигурдарсон, Глебов, Плиев, Щадин.
«Локомотив»: Гилерме, Кверквелия, Рыбусь, Хёведес, Тарасов, Баринов, Жемалетдинов, Ан. Миранчук, Ал. Миранчук, Крыховяк, Фарфан.
Запасные: Коченков, Медведев, Михалик, Лысов, Лапшов, Коломейцев, Куликов, Кварацхелия, Смолов, Эдер.