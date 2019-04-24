«Ростов» – «Локомотив». Стартовые составы - Советский спорт
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24 апреля 2019 17:53ФутболГичунцев Артур

«Ростов» – «Локомотив». Стартовые составы

Встреча стартует в 19.00 мск.

Стали известны стартовые составы «Ростова» и московского «Локомотива» на матч 25-го тура РПЛ, который пройдет на домашней арене донского клуба.

«Ростов»: Песьяков, Сигурдссон, Мевля, Новосельцев, Логашов, Чернов, Гацкан, Зайнутдинов, Попов, Зуев, Ионов.

Запасные: Абаев, Хаджикадунич, Сигурдарсон, Глебов, Плиев, Щадин.

«Локомотив»: Гилерме, Кверквелия, Рыбусь, Хёведес, Тарасов, Баринов, Жемалетдинов, Ан. Миранчук, Ал. Миранчук, Крыховяк, Фарфан.

Запасные: Коченков, Медведев, Михалик, Лысов, Лапшов, Коломейцев, Куликов, Кварацхелия, Смолов, Эдер.

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