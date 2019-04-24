Равиль Сабитов: «Динамо» не вылетит в ФНЛ, а «Зенит» может потерять настрой

- По идее, у «Зенита» должно быть хорошее психологическое состояние, и он сыграет при поддержке своих болельщиков. Но питерцы так сильно радовались победе над «Краснодаром», как будто уже стали чемпионами. Вероятно, это окажет «Зениту» медвежью услугу: команда может просто не настроиться на «Динамо». Многое будет зависеть от того, достучится ли Семак до своих ребят, как он сделал это перед матчем с «Краснодаром», - рассказал Равиль Сабитов «Евро-Футболу». - Ну а динамовцы выйдут против лидера полностью отмобилизованными и мотивированными, с расчетом на контратаки. Скорее всего, бело-голубые сыграют по схеме 5-4-1, чтобы перекрыть всю ширину поля и не дать возможности «Зениту» проводить фирменные фланговые атаки, которые стали его визитной карточкой при Семаке.
Матч «Зенит» - «Динамо» пройдет 24 апреля, начало – в 21.00.
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