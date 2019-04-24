Андрей Коновалов: Не сказал бы, что «Арсенал» – слабая команда. Это сильный соперник Встреча состоится завтра, 25 апреля и пройдет на домашней арене «оружейников».

Экс-полузащитник московского «Спартака» Андрей Коновалов поделился ожиданиями перед матчем бывшей команды с тульским «Арсеналом» в 25-м туре РПЛ.

«В нашем чемпионате любая команда может преподнести сюрприз. Тем более клубы из нижней части таблицы, которые борются за то, чтобы не вылететь.

Кроме того, я бы не сказал, что «Арсенал» – это слабая команда. Своими результатами она доказывается, что является сильным соперником.

Последнее время от «Спартака» всегда ждешь сюрпризов, хотелось бы, чтобы в матче с «Арсеналом» он был приятным», – цитирует Коновалова «Евро-Футбол.Ру».