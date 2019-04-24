ЦСКА и «Анжи» объявили стартовые составы на матч 25-го тура РПЛ - Советский спорт
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24 апреля 2019 18:26ФутболГичунцев Артур

ЦСКА и «Анжи» объявили стартовые составы на матч 25-го тура РПЛ

Встреча пройдет на «ВЭБ Арене» и стартует в 19.30 мск.

Стали известны стартовые составы московского ЦСКА и махачкалинского «Анжи» на матч 25-го тура РПЛ.

ЦСКА: Акинфеев, Васин, Фернандес, Магнуссон, Набабкин, Ахметов, Обляков, Бийол, Влашич, Сигурдссон, Чалов.

«Анжи»: Дюпин, Удалый, Гапон, Калошин, Кулик, Гиголаев, Гайдаров, Закиров, Ахъядов, Долгов, Понсе.

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