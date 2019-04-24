ЦСКА и «Анжи» объявили стартовые составы на матч 25-го тура РПЛ

Стали известны стартовые составы московского ЦСКА и махачкалинского «Анжи» на матч 25-го тура РПЛ.
ЦСКА: Акинфеев, Васин, Фернандес, Магнуссон, Набабкин, Ахметов, Обляков, Бийол, Влашич, Сигурдссон, Чалов.
«Анжи»: Дюпин, Удалый, Гапон, Калошин, Кулик, Гиголаев, Гайдаров, Закиров, Ахъядов, Долгов, Понсе.
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