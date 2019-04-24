«Зенит» — «Динамо»: составы команд - Советский спорт
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24 апреля 2019 19:47Футбол

«Зенит» — «Динамо»: составы команд

Стали известны стартовые составы «Зенита» и московского «Динамо» на матч 25-го тура Российской Премьер-Лиги.

»Зенит»: Лунев, Иванович, Смольников, Ракицкий, Жирков, Оздоев, Барриос, Дзюба, Азмун, Дриусси, Ригони.

Запасные: Кержаков, Рыбиков, Анюков, Набиуллин, Нету, Маммана, Нобоа, Шатов, Мусаев, Мак, Эрнани, Заболотный.

«Динамо»: Шунин, Козлов, Морозов, Шуньич, Евгеньев, Хольмен, Юсупов, Соу, Москвичев, Черных, Панченко.

Запасные: Лещук, Рыков, Темников, Жоаозиньо, Грулев, Кардозу, Луценко, Марков.

Встреча состоится сегодня, 24 апреля, на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток прозвучит в 21:00 мск.

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