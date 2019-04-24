«МЮ» – «Манчестер Сити». Зинченко выйдет с первых минут

Сегодня, 24 апреля, футболисты «Манчестер Юнайтед» проведут дерби с «Манчестер Сити» в 31-м туре АПЛ.
Поединок стартует в 22.00 мск. Представляем вашему вниманию стартовые составы.
«Манчестер Юнайтед»: де Хеа, Дармиан, Линделёф, Смоллинг, Шоу, Янг, Фред, Перейра, Лингард, Погба, Рашфорд.
«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер, Компани, Лапорт, Зинченко, Фернандиньо, Гюндоган, Д. Силва, Б. Силва, Стерлинг, Агуэро.
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