«МЮ» – «Манчестер Сити». Зинченко выйдет с первых минут - Советский спорт
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24 апреля 2019 21:09ФутболГичунцев Артур

«МЮ» – «Манчестер Сити». Зинченко выйдет с первых минут

Встреча пройдет на стадионе «Олд Траффорд».

Сегодня, 24 апреля, футболисты «Манчестер Юнайтед» проведут дерби с «Манчестер Сити» в 31-м туре АПЛ.

Поединок стартует в 22.00 мск. Представляем вашему вниманию стартовые составы.

«Манчестер Юнайтед»: де Хеа, Дармиан, Линделёф, Смоллинг, Шоу, Янг, Фред, Перейра, Лингард, Погба, Рашфорд.

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер, Компани, Лапорт, Зинченко, Фернандиньо, Гюндоган, Д. Силва, Б. Силва, Стерлинг, Агуэро.

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