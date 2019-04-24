Валерий Карпин: В целом провели неплохой матч Главный тренер «Ростова» подвел итоги матча против «Локомотива», который его команда проиграла со счетом 1:2.

По мнению Валерия Карпина, никакого множества моментов у ворот его команды в начале игры не было.

- Невнимательно сыграли в обороне при атаках «Локомотива». В целом провели неплохой матч, ребят упрекнуть не в чем. У них были моменты, у нас были моменты, - сказал Карпин пресс-службе «Ростова».

Следующий матч «Ростов» проведет на выезде, 27 апреля. Его соперником станет «Анжи».