Виктор Гончаренко: Выиграли скромно, но со вкусом - Советский спорт
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24 апреля 2019 22:41Футбол

Виктор Гончаренко: Выиграли скромно, но со вкусом

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко ответил на вопросы журналистов после домашней победы над «Анжи» со счетом 2:0 в 25-м туре РПЛ.

— Мы держали в голове предыдущие два домашних матча, в которых играли очень открыто, думали только об атаке. Сегодня мы тоже создавали моменты, но их было не так много, атаковали не такими большими силами, как обычно. Выиграли скромно, но со вкусом. До этого мы играли с «Локомотивом», в следующем туре встречаемся с «Краснодаром». Важно было, чтобы никто не удалился, например, Ахметов. Одержали победу, довольны тем, что находимся в гонке, поджимаем конкурентов, - сказал Виктор Гончаренко. — Если посмотреть на наши результаты, мы лучше играем с сильными соперниками. Что касается целей и задач, то они никогда не снимались: нам надо выигрывать каждый матч.

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