Виктор Гончаренко: Выиграли скромно, но со вкусом

Болельщики выли и ревели. Матч-триллер в Сан-Хосе: как это было Седьмые матчи редко проходят по сценарию «в одну калитку». Это почти всегда битва. А сегодня битва была эпической.

Олейник, что ты творишь? Россиянин полез в драку с Оверимом и был нокаутирован. Итоги турнира UFC в Санкт-Петербурге Бойоцовское шоу в Санкт-Петербурге удалось на славу.

Мясорубка в Англии и схватка в Германии. Все самые крутые интриги европейских чемпионатов – здесь! Сегодня поздно вечером «Барселона» может досрочно оформить титул чемпиона Испании – если «Атлетико» дома проиграет «Валенсии». Рассказываем обо всех интригах, которые еще живы в пяти ведущих европейских чемпионатах.

Алистар Оверим: Олейник всегда устраивает шоу, но я приехал в Россию, чтобы избить его Голландский боец ММА уверен в своей победе над Алексеем Олейником.

Света вернулась и победила! До этого мы не видели ее с сентября Светлана Кузнецова провела свой первый матч с сентября прошлого года – и добилась победы над Екатериной Александровой в швейцарском Лугано. Со счетом 8:6 на тай-брейке третьего сета.

«Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон «Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России.

Сегодня! Овечкин и его «Вашингтон» играют решающий матч против «Каролины»! Сегодня ночью «Вашингтон» и «Каролина» проведут решающий матч первого раунда плей-офф. Начало в 2.30 по московскому времени. Не пропустите! При любом исходе это будет мегасобытие. А как так получилось, что «столичные» возятся с соперником столько времени?

Валентина Шевченко: Будет здорово, если турнир UFC пройдет в Махачкале Чемпионка UFC в наилегчайшем весе прокомментировала поражение своей сестры Антонины от американки Роксанн Модаферри и отметила хорошую организацию турнира в Санкт-Петербурге.

Петр Ян: Возможно, подерусь за титул в 2019 году Российский боец UFC заявил, что его бой с Джимми Риверой может определить претендента на титул чемпиона в легчайшем весе (57 кг).

Опять Испания, опять Хорватия! Россия узнала соперников в Кубке Дэвиса Состоялась жеребьевка финального турнира Кубка Дэвиса

Теперь можно оторваться по-полной. Вирер выиграла Кубок мира Последняя гонка сезона принесла Большой хрустальный глобус Доротее Вирер, а малый в зачете масс-стартов она уступила шведке Ханне Оберг. Анастасия Кузьмина завершила карьеру.

Медведев бьет Джокера! Россиянин выбил в Монте-Карло первую ракетку планеты Даниил Медведев впервые в карьере обыграл лидера рейтинга ATP. И впервые же вышел в полуфинал «Мастерса». В Монако 23-летний россиянин справился с самим Новаком Джоковичем – 6:3, 4:6, 6:2.

Наталья Бестемьянова: В командных соревнованиях опасно делать то, что сделал Саша Самарин В гостях в нашей редакции побывала прославленная фигуристка олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова.