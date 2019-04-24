Магомед Адиев: «Анжи» никому не нужен

— Нас может похоронить кто угодно. И вы, и коллеги, и болельщики. Но ни в коем случае не мы сами себя. Пока я главный тренер — никогда до игры себя не похороним. Все решается на игре. В каком бы безнадежном мы не были турнирном и финансовом положении, будем играть. Может, криво, плохо. Но не в нашем характере кому-то сдаваться до игры. Будем прилагать все усилия, чтобы быть конкурентоспособными, - сказал Магомед Адиев в интервью Sport24. - К моему сожалению и сожалению болельщиков, мы никому реально не нужны. Предоставлены только сами себе. Остался месяц, постараемся, чтобы это выглядело достойно.
Какие матчи по ТВ покажут бесплатно. Полное расписание 25-го тура РПЛКогда, где и с чьим комментарием можно посмотреть трансляции игр премьер-лиги. Медведев – уже в топ-15! Россиянин еще на шаг приблизился к элитеДаниил Медведев не смог выиграть второй титул подряд – в полуфинале турнира в Роттердаме он в трех партиях уступил Гаэлю Монфису – 6:4, 3:6, 4:6. Может ли «Зенит» упустить чемпионство? Повод для беспокойства – есть!Часто ли команда, лидировавшая в РПЛ за шесть туров до конца, в итоге теряла титул? Такие случаи были. Но параллели с нынешним положением «Зенита» проводятся с трудом. Медведев не сорвал джекпот в Монте-Карло. Но все равно провел супертурнир!На «Мастерсе» в Монте-Карло Даниил Медведев впервые в карьере обыграл Новака Джоковича, вышел в полуфинал и едва не поборолся за титул. Правда, к сожалению, сенсационно уступил Душану Лайовичу. Алистар Оверим: Если бы я дрался с Волковым, то победа тоже была бы за мнойГолландский тяжеловес Алистар Оверим после победы на турнире UFC над Алексеем Олейником рассказал о поединке и о впечатлениях от Санкт-Петербурга. Теперь можно оторваться по-полной. Вирер выиграла Кубок мираПоследняя гонка сезона принесла Большой хрустальный глобус Доротее Вирер, а малый в зачете масс-стартов она уступила шведке Ханне Оберг. Анастасия Кузьмина завершила карьеру. «На розовую хрюшку похожа!» Реакция фанатов и недоброжелателей на провокационный образ МедведевойДвукратная чемпионка мира Евгения Медведева пока не может исполнять прыжки, но по-прежнему способна эпатировать публику. Алена Леонова: Лиза Туктамышева – просто бомба! Победила всех и преодолела себяВице-чемпионка мира подвела итоги завершившегося в Японии командного чемпионата мира по фигурному катанию. Сумасшедший камбэк от «Сан-Хосе»: четыре шайбы за четыре минуты!Такое вообще бывает? «Вегас» вел в решающем матче 3:0, но в третьем периоде за каких-то четыре минуты «Сан-Хосе» забил сразу четыре гола. «Вегас» нашел в себе силы сравнять. А потом... Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее ПидручногоЮрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона. Валентина Шевченко: Будет здорово, если турнир UFC пройдет в МахачкалеЧемпионка UFC в наилегчайшем весе прокомментировала поражение своей сестры Антонины от американки Роксанн Модаферри и отметила хорошую организацию турнира в Санкт-Петербурге. «Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезонУ биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной. За Шевченко переживали больше, чем за россиян. Как прошел турнир UFC в Санкт-Петербурге«Советский спорт» – о втором турнире UFC, прошедшем в России. Вспомнит ли Карпин спартаковские времена? Интриги 25-го тураЦентральным в 25-м туре станет матч «Ростов» – «Локомотив». Представляем главные интриги российского мид-уика! Идем на командное золото Пекина. Будь Олимпиада сейчас, Россия победила быНа финише сезона наша сборная стала лишь третьей на командном ЧМ в Японии. А каковы перспективы россиян на аналогичном олимпийском турнире 2022 года? Прощай, Безумный Макс, с тобой нельзя было соскучиться. Ковтун завершил карьеруЧетырехкратный чемпион России и двукратный вице-чемпион Европы Максим Ковтун объявил, что его карьера фигуриста окончена. Россия проиграла командный ЧМ. Досрочно, без шансов – и из-за СамаринаПервый день командного чемпионата мира в Фукуоке завершен. Сборная России, лидировавшая перед мужской короткой программой, теперь – только третья. Ждем в сборной Овечкина, Кузнецова, Орлова и Гусева. А Ковальчука надо брать!Мы разобрали огромный состав сборной России, которая готовится к чемпионату мира в Братиславе. Теперь понятно – кто поедет, а кто – нет. Света вернулась и победила! До этого мы не видели ее с сентябряСветлана Кузнецова провела свой первый матч с сентября прошлого года – и добилась победы над Екатериной Александровой в швейцарском Лугано. Со счетом 8:6 на тай-брейке третьего сета. «Краснодар», с такой обороной чемпионами не становятся«Быки» не смогли выиграть в Грозном (1:1) и осложнили себе борьбу за призовые места и путевки в Лигу чемпионов. Петр Ян: Возможно, подерусь за титул в 2019 годуРоссийский боец UFC заявил, что его бой с Джимми Риверой может определить претендента на титул чемпиона в легчайшем весе (57 кг). Медведев разбушевался! Даниил впервые в карьере вышел в четвертьфинал «Мастерса»Четвертый раз подряд обыграв Стефаноса Циципаса, Даниил Медведев пробился в восьмерку сильнейших на третьем «Мастерсе» сезона – в Монте-Карло. UFC в Санкт-Петербурге. Олейник начал великолепно, но был нокаутирован (видео). Как это былоСегодня в Санкт-Петербурге в СК «Юбилейный» прошел турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 149. «Хетафе» – самый неожиданный претендент на билет в Лигу чемпионов от ИспанииЗа пять туров до конца сезона четвертое лигочемпионское место в примере занимает «Хетафе». В четверг он принимает соседа по таблице – мадридский «Реал». Медведев бьет Джокера! Россиянин выбил в Монте-Карло первую ракетку планетыДаниил Медведев впервые в карьере обыграл лидера рейтинга ATP. И впервые же вышел в полуфинал «Мастерса». В Монако 23-летний россиянин справился с самим Новаком Джоковичем – 6:3, 4:6, 6:2. «Ранние подъемы и поздние заезды измотали Мамаева и Кокорина»В среду врач «Зенита» осмотрел в изоляторе «Бутырка» Александра Кокорина, а в четверг форварду питерцев и полузащитнику «Краснодара» Павлу Мамаеву предстоит допрос в Пресненском суде. О подготовке к этому ответственному для обоих подсудимых мероприятию рассказал адвокат Мамаева Игорь Бушманов. Итальянская кухня. Такого провала от Виттоцци не ждал никтоПервая гонка последнего этапа запомнится невиданным провалом Лизы Виттоцци, которая вместе с Доротеей Вирер претендовала на общую победу в Кубке мира. Кажется, теперь Доро никому не отдаст большой глобус. Такая Туктамышева могла выиграть золото Сайтамы! У России – бронза командного ЧМВ Фукуоке завершился командный чемпионат мира, а с ним и весь сезон. Сборная России финишировала третьей: в двух очках от Японии и в 13 – от победителей из США. Алистар Оверим: Олейник всегда устраивает шоу, но я приехал в Россию, чтобы избить егоГолландский боец ММА уверен в своей победе над Алексеем Олейником. Этой сборной нужен вратарь. Уроки командного ЧМ в ФукуокеРазбираемся: почему Россия опять не смогла выиграть золото командного чемпионата мира и какие выводы из этого поражения нужно сделать на будущее?