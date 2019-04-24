Магомед Адиев: «Анжи» никому не нужен

Какие матчи по ТВ покажут бесплатно. Полное расписание 25-го тура РПЛ Когда, где и с чьим комментарием можно посмотреть трансляции игр премьер-лиги.

Медведев – уже в топ-15! Россиянин еще на шаг приблизился к элите Даниил Медведев не смог выиграть второй титул подряд – в полуфинале турнира в Роттердаме он в трех партиях уступил Гаэлю Монфису – 6:4, 3:6, 4:6.

Может ли «Зенит» упустить чемпионство? Повод для беспокойства – есть! Часто ли команда, лидировавшая в РПЛ за шесть туров до конца, в итоге теряла титул? Такие случаи были. Но параллели с нынешним положением «Зенита» проводятся с трудом.

Медведев не сорвал джекпот в Монте-Карло. Но все равно провел супертурнир! На «Мастерсе» в Монте-Карло Даниил Медведев впервые в карьере обыграл Новака Джоковича, вышел в полуфинал и едва не поборолся за титул. Правда, к сожалению, сенсационно уступил Душану Лайовичу.

Алистар Оверим: Если бы я дрался с Волковым, то победа тоже была бы за мной Голландский тяжеловес Алистар Оверим после победы на турнире UFC над Алексеем Олейником рассказал о поединке и о впечатлениях от Санкт-Петербурга.

Теперь можно оторваться по-полной. Вирер выиграла Кубок мира Последняя гонка сезона принесла Большой хрустальный глобус Доротее Вирер, а малый в зачете масс-стартов она уступила шведке Ханне Оберг. Анастасия Кузьмина завершила карьеру.

«На розовую хрюшку похожа!» Реакция фанатов и недоброжелателей на провокационный образ Медведевой Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева пока не может исполнять прыжки, но по-прежнему способна эпатировать публику.

Алена Леонова: Лиза Туктамышева – просто бомба! Победила всех и преодолела себя Вице-чемпионка мира подвела итоги завершившегося в Японии командного чемпионата мира по фигурному катанию.

Сумасшедший камбэк от «Сан-Хосе»: четыре шайбы за четыре минуты! Такое вообще бывает? «Вегас» вел в решающем матче 3:0, но в третьем периоде за каких-то четыре минуты «Сан-Хосе» забил сразу четыре гола. «Вегас» нашел в себе силы сравнять. А потом...

Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее Пидручного Юрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона.

Валентина Шевченко: Будет здорово, если турнир UFC пройдет в Махачкале Чемпионка UFC в наилегчайшем весе прокомментировала поражение своей сестры Антонины от американки Роксанн Модаферри и отметила хорошую организацию турнира в Санкт-Петербурге.

«Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезон У биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной.

За Шевченко переживали больше, чем за россиян. Как прошел турнир UFC в Санкт-Петербурге «Советский спорт» – о втором турнире UFC, прошедшем в России.