Магомед Адиев: «Анжи» никому не нужен - Советский спорт
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24 апреля 2019 23:01Футбол

Магомед Адиев: «Анжи» никому не нужен

Главный тренер «Анжи» Магомед Адиев после выездного поражения от ЦСКА (0:2) в матче 25-го тура РПЛ прокомментировал результат и состояние команды.

— Нас может похоронить кто угодно. И вы, и коллеги, и болельщики. Но ни в коем случае не мы сами себя. Пока я главный тренер — никогда до игры себя не похороним. Все решается на игре. В каком бы безнадежном мы не были турнирном и финансовом положении, будем играть. Может, криво, плохо. Но не в нашем характере кому-то сдаваться до игры. Будем прилагать все усилия, чтобы быть конкурентоспособными, - сказал Магомед Адиев в интервью Sport24. - К моему сожалению и сожалению болельщиков, мы никому реально не нужны. Предоставлены только сами себе. Остался месяц, постараемся, чтобы это выглядело достойно.

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