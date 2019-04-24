Вадим Евсеев: Ничью с «Рубином» можно записать в актив

«Ранние подъемы и поздние заезды измотали Мамаева и Кокорина» В среду врач «Зенита» осмотрел в изоляторе «Бутырка» Александра Кокорина, а в четверг форварду питерцев и полузащитнику «Краснодара» Павлу Мамаеву предстоит допрос в Пресненском суде. О подготовке к этому ответственному для обоих подсудимых мероприятию рассказал адвокат Мамаева Игорь Бушманов.

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