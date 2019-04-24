Вадим Евсеев: Ничью с «Рубином» можно записать в актив - Советский спорт
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Матч-центр: вчера сегодня завтра
24 апреля 2019 23:11Футбол

Вадим Евсеев: Ничью с «Рубином» можно записать в актив

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев прокомментировал ничейный результат в матче 25-го тура российской премьер-лиги с «Рубином» (1:1).

- Обе команды хотели выиграть. Нам удалось забить в первом тайме, у соперника получилось во втором со стандарта. Мы предполагали, как будет играть соперник, так и получилось. Что-то нам удалось в атаке, а в обороне у нас возникли проблемы по составу, но мы с честью вышли из этой ситуации, - сказал Вадим Евсеев в интервью Sport24 - Ничью можно записать в актив двум командам, но устраивает она нас или соперника — покажет конец сезона.

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