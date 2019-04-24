Никола Влашич: Победа над «Анжи» вернула уверенность в собственных силах

– Было важно выиграть, потому что эта победа вернула нам уверенность в собственные силы. Я доволен сегодняшним матчем.
Следующая игра очень важна. «Краснодар» – очень сильный соперник. Сейчас он немного не в той форме, но в первом круге против него играть было очень тяжело. Хотелось бы увидеть стадион этой команды. В общем, все сейчас пребывают в ожидании этого матча, – сказал Влашич.
Подопечные Виктора Гончаренко набрали 44 очка и вышли на третье место в турнирной таблице чемпионата.
ЦСКА сыграет на выезде против «Краснодара» 28 апреля.
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