Никола Влашич: Победа над «Анжи» вернула уверенность в собственных силах - Советский спорт
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24 апреля 2019 23:12ФутболГригорьевская Юлия

Никола Влашич: Победа над «Анжи» вернула уверенность в собственных силах

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич после победы над «Анжи» (2:0) в 25-м туре РПЛ отметил, что его команда сейчас уже находится в ожидании матча с «Краснодаром».

– Было важно выиграть, потому что эта победа вернула нам уверенность в собственные силы. Я доволен сегодняшним матчем.

Следующая игра очень важна. «Краснодар» – очень сильный соперник. Сейчас он немного не в той форме, но в первом круге против него играть было очень тяжело. Хотелось бы увидеть стадион этой команды. В общем, все сейчас пребывают в ожидании этого матча, – сказал Влашич.

Подопечные Виктора Гончаренко набрали 44 очка и вышли на третье место в турнирной таблице чемпионата.

ЦСКА сыграет на выезде против «Краснодара» 28 апреля.

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