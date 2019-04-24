Яка Бийол: В завершении атак команде нужны исполнители, и я готов подстраиваться

– Было очень здорово забить мяч после отличной передачи Влашича. Это была важная победа в преддверии матча с «Краснодаром». После поражения от «Локомотива» мы провели отличную подготовку к предстоящим играм.
Что касается моей позиции на поле, я тренировался как форвард несколько лет назад, для меня нет большой проблемы в этом. Сейчас я действую как форвард, и как полузащитник. Я понимаю, что в завершении атак команде нужны исполнители, и я готов подстраиваться. Мы обсуждали эту тему с тренером – все в порядке, – сказал Бийол.
Подопечные Виктора Гончаренко набрали 44 очка и вышли на третье место в турнирной таблице чемпионата.
ЦСКА сыграет на выезде против «Краснодара» 28 апреля.
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