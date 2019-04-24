«Вулверхэмптон» дома обыграл «Арсенал» со счетом 3:1. На 28-й минуте счет в матче открыл полузащитник «Вулверхэмптона» Рубен Невеш. Через 9 минут преимущество хозяев в счете укрепил защитник Мэтт Доэрти. В компенсированное время первого тайма хавбек «Вулверхэмптона» Диогу Жота отправил в ворота «Арсенала» третий мяч. На 80-й минуте защитник лондонской команды Сократис Папастатопулос забил единственный гол «Арсенала» в этой встрече.

«Вулверхэмптон» набрал 51 очко и поднялся на 7-е место в турнирной таблице чемпионата Англии. «Арсенал» (66) — на 5-м месте в таблице АПЛ. Следующий матч «Арсенал» проведет на выезде против «Лестер Сити». «Вулверхэмптон» отправится в гости к «Уотфорду».