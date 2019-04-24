«Манчестер Сити» победил «Манчестер Юнайтед» и вернулся в лидеры АПЛ

«Манчестер Сити» одержал уверенную гостевую победу над «Манчестер Юнайтед» со счетом 2:0 в рамках перенесенного матча 31-го тура АПЛ.

На 54-й минуте счет открыл португальский полузащитник Бернарду Силва. На 66-й минуте отличился немецкий вингер Лерой Сане.

Украинский защитник «Сити» Александр Зинченко провел на поле весь матч и получил желтую карточку.

«Ман Сити» набрал 89 очков и вернулся на первое место в турнирной таблице чемпионата, опередив на одно очко «Ливерпуль». «Ман Юнайтед» идет на шестой строчке, имея в активе 64 очка.

В 36-м туре команда Хосепа Гвардиолы сыграет на выезде с «Бернли», а подопечные Уле-Гуннара Сульшера примут на своем поле «Челси». Встречи пройдут 28 апреля.

«Манчестер Юнайтед» – «Манчестер Сити» – 0:2 (0:0)

Голы: Бернарду Силва, 54; Сане, 66

«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Линделеф, Смоллинг, Дармиан (Санчес, 83), Шоу, Перейра (Лукаку, 72), Погба, Лингард (Марсьяль, 83), Фред, Янг, Рэшфорд

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Компани, Лапорт, Уокер, Зинченко, Гюндоган (Данило, 89), Фернандиньо (Сане, 51), Бернарду Силва, Сильва, Стерлинг, Агуэро (Габриэл Жезус, 89)

Предупреждения: Перейра, 24; Шоу, 89 – Компани, 10; Зинченко, 26