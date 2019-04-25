«Бавария» вышла в финал Кубка Германии

В полуфинальной стадии Кубка Германии «Бавария» в гостях сломила сопротивление «Вердера». Первый мяч в игре был забит на 36-й минуте, его автором стал Роберт Левандовски. На 63-й минуте преимущество мюнхенцев с передачи Леона Горецки закрепил Томас Мюллер. Но голы Юя Осако и Милота Рашицы восстановили равновесие в счете. Тем не менее, за 10 минут до истечения основного времени матча гостям удалось забить третий мяч. Левандовски реализовал пенальти, который был назначен за фол Теодора Гебре Селасси в собственной штрафной.
В финале Кубка Германии «Бавария» сыграет с «РБ Лейпциг», который в своей паре оказался сильнее «Гамбурга» — 3:1. Финал состоится 25 мая.
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