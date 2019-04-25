Сергей Семак: Сделали еще один шаг вперед - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетбол...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дня
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
25 апреля 2019 00:10ФутболАбушкин Руслан

Сергей Семак: Сделали еще один шаг вперед

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал домашнюю победу над «Динамо» (2:0) в матче 25-го тура РПЛ.

– Тяжелая игра, другой никто и не ждал. В первом тайме не так много было опасных моментов, не хватало свежести. Тем не менее, в первом тайме контролировали игру, хотя пропустили достаточно опасную контратаку. Хотя в том эпизоде, по моему мнению, был офсайд. Что касается второго тайма, то провели его сильнее. Забили два, могли забить еще. «Динамо» оборонялось достаточно низко. Команда квалифицированная, редко кто создает много моментов, играя против них в Премьер-лиге. Рад, что удалось победить, сделали это абсолютно заслуженно. Тяжело пришлось после матча с «Краснодаром», где потратили много сил и эмоций. Смогли собраться, прибавить в нужный момент и добиться победы. Сделали еще один шаг вперед.

– Почему не удалось начать так же мощно в первом тайме как против «Краснодара»?
– Связано с конкретным соперником. «Динамо» пыталось играть длинными передачами, они оборонялись низко и пытались убегать в контратаки. Если соперник играет в открытый футбол, то мы видим много моментов и ударов. Если закрывается, то сложно ожидать, чтобы другая команда доминировала многократно. Но мы сегодня создавали напряжение, сумели забить, были еще у нас моменты, чтобы забить еще. В целом, хорошая игра и заслуженная победа.

– Чаще, чем сегодня, «Зенит» навешивал только в одной игре сезона. С чем это связано? И как вам качество подач Ригони и Жиркова, которые больше всего это делали с игры?
– Хорошие подачи. Конечно, чтобы играть в короткий пас, нужно обладать определенным набором игроков. К тому же, если у соперника три центральных защитника, три центральных полузащитника, а также два нападающих помогают обороне, то получаем восемь человек, которые обороняются от центра поля до штрафной. Нужно больше фланговой игры, разворачивать атаки так, чтобы соперник уставал, много перемещаться. В первом тайме нужно было активно идти вперед и взаимодействовать, не хватало остроты, делали упрощенные передачи. Во втором тайме это исправили, передачи стали острее и игра смотрелась поживее.

Может быть, прибавили мы, может быть, подустал соперник. Повторюсь, «Динамо» – хорошая команда, соперники создают мало моментов у их ворот. Но мы создавали много. Самый опасный момент был у них в контратаке, но там был, по моему мнению, офсайд. Больше угроз не было, кроме стандартов, но здесь, думаю, мы справились, приводит слова Семака пресс-служба клуба.

Питерцы набрали 54 очка и продолжают лидировать в чемпионате. 28 апреля «Зенит» сыграет дома с «Крыльями Советов».

08/04 20:15Теннис
Света вернулась и победила! До этого мы не видели ее с сентябряСветлана Кузнецова провела свой первый матч с сентября прошлого года – и добилась победы над Екатериной Александровой в швейцарском Лугано. Со счетом 8:6 на тай-брейке третьего сета.
24/04 23:00Футбол
Дзюба-шоу в Питере. Гол и передача форварда помогли «Зениту» победить «Динамо»«Зенит», победив «Динамо» (2:0), сделал очередной солидный шаг к чемпионству.
20/04 21:45ММА
UFC в Санкт-Петербурге. Олейник начал великолепно, но был нокаутирован (видео). Как это былоСегодня в Санкт-Петербурге в СК «Юбилейный» прошел турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 149.
14/03 08:00Теннис
Доигрались! Впервые за 21 год в топ-20 мирового рейтинга нет россиянок«Советский спорт» – о том, как это случилось.
20/04 19:30Фигурное катание
«На розовую хрюшку похожа!» Реакция фанатов и недоброжелателей на провокационный образ МедведевойДвукратная чемпионка мира Евгения Медведева пока не может исполнять прыжки, но по-прежнему способна эпатировать публику.
18/02 12:30Теннис
Медведев – уже в топ-15! Россиянин еще на шаг приблизился к элитеДаниил Медведев не смог выиграть второй титул подряд – в полуфинале турнира в Роттердаме он в трех партиях уступил Гаэлю Монфису – 6:4, 3:6, 4:6.
24/04 21:30Футбол
«Краснодар», с такой обороной чемпионами не становятся«Быки» не смогли выиграть в Грозном (1:1) и осложнили себе борьбу за призовые места и путевки в Лигу чемпионов.
24/04 17:00Хоккей
Отыгрывали и пять шайб за 17 минут! Все самые немыслимые камбэки в плей-офф НХЛСумасшедший камбэк «Сан-Хосе Шаркс» в седьмом матче серии против «Вегас Голден Найтс» заставил нас обратиться к самым могучим и немыслимым камбэкам в истории НХЛ.
24/03 18:30Биатлон
Теперь можно оторваться по-полной. Вирер выиграла Кубок мираПоследняя гонка сезона принесла Большой хрустальный глобус Доротее Вирер, а малый в зачете масс-стартов она уступила шведке Ханне Оберг. Анастасия Кузьмина завершила карьеру. 
18/04 15:14ММА
Алистар Оверим: Олейник всегда устраивает шоу, но я приехал в Россию, чтобы избить егоГолландский боец ММА уверен в своей победе над Алексеем Олейником.
16/04 09:45Теннис
«Даше мешает лишний вес». Что происходит с Касаткиной?Сильнейшая теннисистка России Дарья Касаткина с начала года одержала всего две победы (при семи поражениях) и опустилась с 10-й на 22-ю строчку рейтинга WTA.
22/04 17:30ММА
Алистар Оверим: Если бы я дрался с Волковым, то победа тоже была бы за мнойГолландский тяжеловес Алистар Оверим после победы на турнире UFC над Алексеем Олейником рассказал о поединке и о впечатлениях от Санкт-Петербурга.
21/03 20:30Биатлон
Итальянская кухня. Такого провала от Виттоцци не ждал никтоПервая гонка последнего этапа запомнится невиданным провалом Лизы Виттоцци, которая вместе с Доротеей Вирер претендовала на общую победу в Кубке мира. Кажется, теперь Доро никому не отдаст большой глобус.
12/04 18:00Фигурное катание
Наталья Бестемьянова: В командных соревнованиях опасно делать то, что сделал Саша СамаринВ гостях в нашей редакции побывала прославленная фигуристка олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова.
24/04 16:00Футбол
Какие матчи по ТВ покажут бесплатно. Полное расписание 25-го тура РПЛКогда, где и с чьим комментарием можно посмотреть трансляции игр премьер-лиги.
27/03 09:00Биатлон
«Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон«Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России.
24/04 08:30Хоккей
Сумасшедший камбэк от «Сан-Хосе»: четыре шайбы за четыре минуты!Такое вообще бывает? «Вегас» вел в решающем матче 3:0, но в третьем периоде за каких-то четыре минуты «Сан-Хосе» забил сразу четыре гола. «Вегас» нашел в себе силы сравнять. А потом...
24/04 17:30Футбол
«Даже баран понимал, что арбитр судит предвзято». Уфа против судьи МоскалеваСудейские скандалы в российском футболе в последнее время все чаще разрывают информационное пространство. И если раньше судью просто отправляли «на мыло», то теперь пошли гораздо дальше.
24/04 22:45Хоккей
В Питер возвращается большой хоккей!С 26 по 28 апреля в Санкт-Петербурге состоится международный турнир St. Petersburg Hockey Open, в котором примут участие олимпийская сборная России, национальные команды Сербии и Норвегии, а также сборная Северо-Запада, составленная из игроков, выступающих в клубах Санкт-Петербурга, Ленинградской области и Череповца.
21/03 08:00Биатлон
Наталья Сорокина: Логинов удержит второе место, он в хорошей формеС 21 по 24 марта в норвежском Холменколлене пройдет заключительный этап Кубка мира по биатлону.
25/03 12:30Биатлон
Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее ПидручногоЮрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона.
18/04 17:08Теннис
Медведев разбушевался! Даниил впервые в карьере вышел в четвертьфинал «Мастерса»Четвертый раз подряд обыграв Стефаноса Циципаса, Даниил Медведев пробился в восьмерку сильнейших на третьем «Мастерсе» сезона – в Монте-Карло.
24/04 19:45Хоккей
Ковальчук – снова в сборной! Но как он будет делить с Малкиным 71-й номер? Только что (в 19.30 мск) Илья Ковальчук в Риге вывел сборную России на матч Евровызова против латвийцев. Большое возвращение!
26/03 16:30Биатлон
«Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезонУ биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной.
20/04 23:00ММА
За Шевченко переживали больше, чем за россиян. Как прошел турнир UFC в Санкт-Петербурге«Советский спорт» – о втором турнире UFC, прошедшем в России.
22/04 13:30ММА
Валентина Шевченко: Будет здорово, если турнир UFC пройдет в МахачкалеЧемпионка UFC в наилегчайшем весе прокомментировала поражение своей сестры Антонины от американки Роксанн Модаферри и отметила хорошую организацию турнира в Санкт-Петербурге.
23/04 23:30Хоккей
Шишки, мох, и пыль. Всё это – «Вегас»! Но что они творят?Сегодня в седьмом матче серии «Вегасу» нужно победить «Сан-Хосе» (начнут в пять утра по Москве). Тогда наш автор останется жив и бодр. За что же он так любит эту команду?
13/04 17:48Фигурное катание
Алена Леонова: Лиза Туктамышева – просто бомба! Победила всех и преодолела себяВице-чемпионка мира подвела итоги завершившегося в Японии командного чемпионата мира по фигурному катанию.
24/04 13:00Хоккей
Ждем в сборной Овечкина, Кузнецова, Орлова и Гусева. А Ковальчука надо брать!Мы разобрали огромный состав сборной России, которая готовится к чемпионату мира в Братиславе. Теперь понятно – кто поедет, а кто – нет.
11/04 17:00Теннис
Шарапова снимается в Голливуде! И может сняться с очередного турнираМария пропустила два месяца – на корте ее не было с начала февраля. Россиянка пропустила Индиан-Уэллс и Майами, хотя должна сыграть на следующей неделе – в Штутгарте. Увидим ли мы ее на турнире в Германии?
Новости
00:27 Хоккей Наиль Якупов: Два периода провели на неплохом уровне
00:16 Футбол В «черный список» Зидана попали пять игроков «Реала»
00:10 Футбол Сергей Семак: Сделали еще один шаг вперед
00:08 Футбол «Бавария» вышла в финал Кубка Германии
23:54 Футбол «Лацио» вышел в финал Кубка Италии
23:53 Футбол «Манчестер Сити» победил «Манчестер Юнайтед» и вернулся в лидеры АПЛ
23:43 Футбол «Вулверхэмптон» дома обыграл «Арсенал»
23:35 Баскетбол ЦСКА победил «Басконию» и вышел вперед в серии
23:31 Хоккей Илья Воробьев: Киселевич засыпал к концу матча из-за смены часовых поясов
23:26 Хоккей Илья Ковальчук: Сыграть с Латвией было моим желанием
23:21 Футбол Яка Бийол: В завершении атак команде нужны исполнители, и я готов подстраиваться
23:12 Футбол Никола Влашич: Победа над «Анжи» вернула уверенность в собственных силах
23:11 Футбол Вадим Евсеев: Ничью с «Рубином» можно записать в актив
23:01 Футбол Магомед Адиев: «Анжи» никому не нужен
22:57 Теннис Павлюченкова обыграла немку Гергес на турнире в Штутгарте
22:54 Футбол «Зенит» победил «Динамо» благодаря голам Дзюбы и Азмуна
22:48 Футбол Мацей Рыбус: Пропустил удар и не мог дышать
22:41 Футбол Виктор Гончаренко: Выиграли скромно, но со вкусом
22:34 Футбол «Атлетико» дома обыграл «Валенсию»
22:12 Хоккей Сборная России обыграла Латвию в Еврочеллендже, отыгравшись с 0:2
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика