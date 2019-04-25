Сергей Семак: Сделали еще один шаг вперед Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал домашнюю победу над «Динамо» (2:0) в матче 25-го тура РПЛ.

– Тяжелая игра, другой никто и не ждал. В первом тайме не так много было опасных моментов, не хватало свежести. Тем не менее, в первом тайме контролировали игру, хотя пропустили достаточно опасную контратаку. Хотя в том эпизоде, по моему мнению, был офсайд. Что касается второго тайма, то провели его сильнее. Забили два, могли забить еще. «Динамо» оборонялось достаточно низко. Команда квалифицированная, редко кто создает много моментов, играя против них в Премьер-лиге. Рад, что удалось победить, сделали это абсолютно заслуженно. Тяжело пришлось после матча с «Краснодаром», где потратили много сил и эмоций. Смогли собраться, прибавить в нужный момент и добиться победы. Сделали еще один шаг вперед.

– Почему не удалось начать так же мощно в первом тайме как против «Краснодара»?

– Связано с конкретным соперником. «Динамо» пыталось играть длинными передачами, они оборонялись низко и пытались убегать в контратаки. Если соперник играет в открытый футбол, то мы видим много моментов и ударов. Если закрывается, то сложно ожидать, чтобы другая команда доминировала многократно. Но мы сегодня создавали напряжение, сумели забить, были еще у нас моменты, чтобы забить еще. В целом, хорошая игра и заслуженная победа.

– Чаще, чем сегодня, «Зенит» навешивал только в одной игре сезона. С чем это связано? И как вам качество подач Ригони и Жиркова, которые больше всего это делали с игры?

– Хорошие подачи. Конечно, чтобы играть в короткий пас, нужно обладать определенным набором игроков. К тому же, если у соперника три центральных защитника, три центральных полузащитника, а также два нападающих помогают обороне, то получаем восемь человек, которые обороняются от центра поля до штрафной. Нужно больше фланговой игры, разворачивать атаки так, чтобы соперник уставал, много перемещаться. В первом тайме нужно было активно идти вперед и взаимодействовать, не хватало остроты, делали упрощенные передачи. Во втором тайме это исправили, передачи стали острее и игра смотрелась поживее.

Может быть, прибавили мы, может быть, подустал соперник. Повторюсь, «Динамо» – хорошая команда, соперники создают мало моментов у их ворот. Но мы создавали много. Самый опасный момент был у них в контратаке, но там был, по моему мнению, офсайд. Больше угроз не было, кроме стандартов, но здесь, думаю, мы справились, – приводит слова Семака пресс-служба клуба.

Питерцы набрали 54 очка и продолжают лидировать в чемпионате. 28 апреля «Зенит» сыграет дома с «Крыльями Советов».