В «черный список» Зидана попали пять игроков «Реала» Ближайшим летом «Реал» будет готов расстаться с пятью игроками.

Как сообщило испанское издание El Confidencial, главный тренер «Реала» Зинедин Зидан составил список игроков, на которых он не рассчитывает в следующем сезоне. В него вошли Гарет Бэйл, Маркос Льоренте, Даниель Себальос, Серхио Регилон и Мариано Диас. Все пятеро будут выставлены на трансфер.

Главной проблемой для «Королевского клуба» может стать продажа валлийца. На это есть несколько причин — зарплата игрока, которая составляет € 15 млн в год, его высокая трансферная стоимость и нежелание самого футболиста покидать «Сантьяго Бернабеу».

Зидан вернулся в «Реал» 11 марта текущего года. За первые два с половиной года работы с клубом он выиграл 9 трофеев.