Артем Дзюба: Мы гнули свою линию

- Мы гнули свою линию, у них был один момент, когда Лунев спас нас, а в целом они вышли играть на ничью — 8 разрушителей, 5 защитников, - рассказал Артем Дзюба пресс-службе «Зенита». - Они до этого играли в очень интересный атакующий футбол, просто реально не везло, у них было очень много моментов. Очень такая команда интересная, но сегодня они вышли просто, видно было, играть на ничью, просто разрушать. И хорошо, что нам удалось забить.
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