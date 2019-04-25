Артем Дзюба: Мы гнули свою линию - Советский спорт
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25 апреля 2019 00:35Футбол

Артем Дзюба: Мы гнули свою линию

Форвард «Зенита» Артем Дзюба прокомментировал победу над «Динамо» (2:0) в матче 25-го тура РПЛ.

- Мы гнули свою линию, у них был один момент, когда Лунев спас нас, а в целом они вышли играть на ничью — 8 разрушителей, 5 защитников, - рассказал Артем Дзюба пресс-службе «Зенита». - Они до этого играли в очень интересный атакующий футбол, просто реально не везло, у них было очень много моментов. Очень такая команда интересная, но сегодня они вышли просто, видно было, играть на ничью, просто разрушать. И хорошо, что нам удалось забить.

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