Мурад Мусаев: У «Краснодара» небольшая обойма футболистов, травмы и дисквалификации сказываются На данный момент команда занимает 3-е место в таблице РПЛ.

Старший тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал ничейный результат с «Ахматом» в 25-м туре РПЛ (1:1).

«У нас небольшая обойма футболистов, травмы и дисквалификации сказываются на нас. В первом тайме показали не лучшую игру, долго переключались из атаки в оборону и наоборот. Во втором тайме смогли переломить ситуацию, забили гол, были ещё хорошие моменты и подходы.

В целом, мы ещё не до конца восстановились после игры с «Зенитом», нам не хватало эмоций. «Ахмат» – качественная команда, играть в Грозном всем тяжело. Считаю, что ничейный счёт закономерен, и отражает то, что происходило на поле», – приводит слова специалиста пресс-служба «Ахмата».

«Краснодар» набрал 43 очка и продолжает занимать 3-е место в таблице РПЛ. В активе «Ахмата» – 33 балла и 9-я позиция.

В следующем туре «быки» сыграют с московским ЦСКА (28 апреля), а подопечные Рашида Рахимова днем ранее встретятся со столичным «Динамо».