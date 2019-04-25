Мурад Мусаев: У «Краснодара» небольшая обойма футболистов, травмы и дисквалификации сказываются

Старший тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал ничейный результат с «Ахматом» в 25-м туре РПЛ (1:1).
«У нас небольшая обойма футболистов, травмы и дисквалификации сказываются на нас. В первом тайме показали не лучшую игру, долго переключались из атаки в оборону и наоборот. Во втором тайме смогли переломить ситуацию, забили гол, были ещё хорошие моменты и подходы.
В целом, мы ещё не до конца восстановились после игры с «Зенитом», нам не хватало эмоций. «Ахмат» – качественная команда, играть в Грозном всем тяжело. Считаю, что ничейный счёт закономерен, и отражает то, что происходило на поле», – приводит слова специалиста пресс-служба «Ахмата».
«Краснодар» набрал 43 очка и продолжает занимать 3-е место в таблице РПЛ. В активе «Ахмата» – 33 балла и 9-я позиция.
В следующем туре «быки» сыграют с московским ЦСКА (28 апреля), а подопечные Рашида Рахимова днем ранее встретятся со столичным «Динамо».
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