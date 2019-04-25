Оле-Гуннар Сульшер: «Манчестер Юнайтед» подвела разница в классе

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер высказался после поражения от «Манчестер Сити» (0:2) в 31-м туре АПЛ.
«Мы сделали выводы из проигрыша «Эвертону» со счетом 0:4, но нас победила команда, которая превосходит нас. Но я видел реакцию. Ребята старались.
Подвела разница в классе. Поэтому противник на вершине турнирной таблице, а мы там, где находимся», – приводит слова норвежского специалиста «Газета.Ru».
«Манчестер Сити» набрал 89 очков и вернулся на первое место в турнирной таблице чемпионата, опередив на одно очко «Ливерпуль». «МЮ» идет на шестой строчке, имея в активе 64 очка.
В 36-м туре команда Хосепа Гвардиолы сыграет на выезде с «Бернли», а подопечные Сульшера примут на своем поле «Челси». Встречи пройдут 28 апреля.
На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политикуУход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР. Сумасшедший камбэк от «Сан-Хосе»: четыре шайбы за четыре минуты!Такое вообще бывает? «Вегас» вел в решающем матче 3:0, но в третьем периоде за каких-то четыре минуты «Сан-Хосе» забил сразу четыре гола. «Вегас» нашел в себе силы сравнять. А потом... Алистар Оверим: Если бы я дрался с Волковым, то победа тоже была бы за мнойГолландский тяжеловес Алистар Оверим после победы на турнире UFC над Алексеем Олейником рассказал о поединке и о впечатлениях от Санкт-Петербурга. Вспомнит ли Карпин спартаковские времена? Интриги 25-го тураЦентральным в 25-м туре станет матч «Ростов» – «Локомотив». Представляем главные интриги российского мид-уика! Медведев бьет Джокера! Россиянин выбил в Монте-Карло первую ракетку планетыДаниил Медведев впервые в карьере обыграл лидера рейтинга ATP. И впервые же вышел в полуфинал «Мастерса». В Монако 23-летний россиянин справился с самим Новаком Джоковичем – 6:3, 4:6, 6:2. Сегодня! Овечкин и его «Вашингтон» играют решающий матч против «Каролины»!Сегодня ночью «Вашингтон» и «Каролина» проведут решающий матч первого раунда плей-офф. Начало в 2.30 по московскому времени. Не пропустите! При любом исходе это будет мегасобытие. А как так получилось, что «столичные» возятся с соперником столько времени? В Питер возвращается большой хоккей!С 26 по 28 апреля в Санкт-Петербурге состоится международный турнир St. Petersburg Hockey Open, в котором примут участие олимпийская сборная России, национальные команды Сербии и Норвегии, а также сборная Северо-Запада, составленная из игроков, выступающих в клубах Санкт-Петербурга, Ленинградской области и Череповца. «Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон«Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России. Александр Шлеменко: Удары коленями – главный козырь Оверима, который сработал против ОлейникаЗнаменитый боец смешанных единоборств – о причинах поражения Алексея Олейника от голландца Алистара Оверима. Шарапова снимается в Голливуде! И может сняться с очередного турнираМария пропустила два месяца – на корте ее не было с начала февраля. Россиянка пропустила Индиан-Уэллс и Майами, хотя должна сыграть на следующей неделе – в Штутгарте. Увидим ли мы ее на турнире в Германии? Алистар Оверим: Олейник всегда устраивает шоу, но я приехал в Россию, чтобы избить егоГолландский боец ММА уверен в своей победе над Алексеем Олейником. «На розовую хрюшку похожа!» Реакция фанатов и недоброжелателей на провокационный образ МедведевойДвукратная чемпионка мира Евгения Медведева пока не может исполнять прыжки, но по-прежнему способна эпатировать публику. Теперь можно оторваться по-полной. Вирер выиграла Кубок мираПоследняя гонка сезона принесла Большой хрустальный глобус Доротее Вирер, а малый в зачете масс-стартов она уступила шведке Ханне Оберг. Анастасия Кузьмина завершила карьеру. Дмитрий Ярошенко: Логинов – это современный ДрачевСегодня в норвежском Холменколлене стартует заключительный этап Кубка мира по биатлону. Мясорубка в Англии и схватка в Германии. Все самые крутые интриги европейских чемпионатов – здесь!Сегодня поздно вечером «Барселона» может досрочно оформить титул чемпиона Испании – если «Атлетико» дома проиграет «Валенсии». Рассказываем обо всех интригах, которые еще живы в пяти ведущих европейских чемпионатах. Неожиданный допинг Тайсумова, соперник Хабиба и возвращение Макгрегора. Главное в ММА за неделюВ Атланте (США) прошел турнир UFC 236, в ходе которого определился следующий соперник Хабиба Нурмагомедова, еще один россиянин подписал контракт с сильнейшей лигой мира, а Майрбек Тайсумов попался на допинге. «Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезонУ биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной. Этой сборной нужен вратарь. Уроки командного ЧМ в ФукуокеРазбираемся: почему Россия опять не смогла выиграть золото командного чемпионата мира и какие выводы из этого поражения нужно сделать на будущее? Опять Испания, опять Хорватия! Россия узнала соперников в Кубке ДэвисаСостоялась жеребьевка финального турнира Кубка Дэвиса «Ранние подъемы и поздние заезды измотали Мамаева и Кокорина»В среду врач «Зенита» осмотрел в изоляторе «Бутырка» Александра Кокорина, а в четверг форварду питерцев и полузащитнику «Краснодара» Павлу Мамаеву предстоит допрос в Пресненском суде. О подготовке к этому ответственному для обоих подсудимых мероприятию рассказал адвокат Мамаева Игорь Бушманов. «С эффективностью все в порядке». Чакветадзе – о российских талантахЭкс-пятая ракетка мира Анна Чакветадзе разобрала таланты наших восходящих звезд тенниса. Едем к белорусам. В четвертьфинале ЮЧМ наши встретятся с главными возмутителями спокойствияПоследний матч в группе на ЮЧМ в Швеции сборной России не удался. Наши грешили удалениями и не смогли распечатать ворота хозяев турнира (0:3). «Краснодар», с такой обороной чемпионами не становятся«Быки» не смогли выиграть в Грозном (1:1) и осложнили себе борьбу за призовые места и путевки в Лигу чемпионов. Перуанский король в деле! Дубль Фарфана принес «Локомотиву» победу в РостовеЮрий Семин после ничьей с ЦСКА перестроил игру команды, сделал несколько изменений в составе и терпением переиграл команду Валерия Карпина. Премьера ММА-блокбастера от UFC в Петербурге: Разрушитель сразится с Удавом, Уральский Халк подерется с Бурым медведемВ эту субботу в Санкт-Петербурге в СК «Юбилейный» состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 149. Дзюба-шоу в Питере. Гол и передача форварда помогли «Зениту» победить «Динамо»«Зенит», победив «Динамо» (2:0), сделал очередной солидный шаг к чемпионству. Какие матчи по ТВ покажут бесплатно. Полное расписание 25-го тура РПЛКогда, где и с чьим комментарием можно посмотреть трансляции игр премьер-лиги. Дзюба вновь забил! Видео всех голов 25-го тура РПЛ«Советский спорт» собрал для вас видео всех голов 25-го тура чемпионата России. Света вернулась и победила! До этого мы не видели ее с сентябряСветлана Кузнецова провела свой первый матч с сентября прошлого года – и добилась победы над Екатериной Александровой в швейцарском Лугано. Со счетом 8:6 на тай-брейке третьего сета. Россия проиграла командный ЧМ. Досрочно, без шансов – и из-за СамаринаПервый день командного чемпионата мира в Фукуоке завершен. Сборная России, лидировавшая перед мужской короткой программой, теперь – только третья.