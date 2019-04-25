Оле-Гуннар Сульшер: «Манчестер Юнайтед» подвела разница в классе Встреча прошла на стадионе «Олд Траффорд».

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер высказался после поражения от «Манчестер Сити» (0:2) в 31-м туре АПЛ.

«Мы сделали выводы из проигрыша «Эвертону» со счетом 0:4, но нас победила команда, которая превосходит нас. Но я видел реакцию. Ребята старались.

Подвела разница в классе. Поэтому противник на вершине турнирной таблице, а мы там, где находимся», – приводит слова норвежского специалиста «Газета.Ru».

«Манчестер Сити» набрал 89 очков и вернулся на первое место в турнирной таблице чемпионата, опередив на одно очко «Ливерпуль». «МЮ» идет на шестой строчке, имея в активе 64 очка.

В 36-м туре команда Хосепа Гвардиолы сыграет на выезде с «Бернли», а подопечные Сульшера примут на своем поле «Челси». Встречи пройдут 28 апреля.