Нико Ковач: «Бавария» была слишком пассивна при пропущенных голах от «Вердера» - Советский спорт
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25 апреля 2019 06:39ФутболГичунцев Артур

Нико Ковач: «Бавария» была слишком пассивна при пропущенных голах от «Вердера»

В финале столичный клуб сыграет с «РБ Лейпциг. Встреча пройдет 25 мая.

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Нико Ковач дал комментарий клубной пресс-службе после победы над «Вердером» (3:2) в полуфинале Кубка Германии.

«Это была классная игра в исполнении обеих команд. Если оценивать количество и качество моментов, то мы заслуженно проходим дальше.

В первом тайме мы активно оборонялись на чужой половине поля, практически не подпуская бременцев к своим воротам. Во втором тайме, начиная с 60-й минуты, мы стали играть глубже и в итоге подпустили соперника. Мы этого не хотели.

Я знал, что если «Вердер» забьёт на глазах у родной публики, то затем может много чего случиться. При пропущенных голах мы были слишком пассивны», – заявил хорватский специалист.

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