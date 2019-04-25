Жозе Моуринью: Зря кто-то пытается преуменьшить значимость моих свершений - Советский спорт
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25 апреля 2019 07:07ФутболГичунцев Артур

Жозе Моуринью: Зря кто-то пытается преуменьшить значимость моих свершений

Ранее португалец тренировал «Челси», миланский «Интер», мадридский «Реал» и «Манчестер Юнайтед».

Известный португальский специалист Жозе Моуринью высказался о своей тренерской карьере.

«Трофеи гарантируют будущий успех. Зря кто-то пытается преуменьшить значимость моих свершений.

Лигу Европы я завоевал полтора года назад, хотя некоторые представляют, что прошло 20 лет. Последний финал – финал Кубка Англии был восемь месяцев назад.

Я могу принести в любую команду опыт и безграничные амбиции. Но после проигрышей со мной трудно сладить», – цитирует португальца «Газета.Ru» со ссылкой на Goal.com.

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