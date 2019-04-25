Жозе Моуринью: Зря кто-то пытается преуменьшить значимость моих свершений

Мясорубка в Англии и схватка в Германии. Все самые крутые интриги европейских чемпионатов – здесь! Сегодня поздно вечером «Барселона» может досрочно оформить титул чемпиона Испании – если «Атлетико» дома проиграет «Валенсии». Рассказываем обо всех интригах, которые еще живы в пяти ведущих европейских чемпионатах.

Медведев не сорвал джекпот в Монте-Карло. Но все равно провел супертурнир! На «Мастерсе» в Монте-Карло Даниил Медведев впервые в карьере обыграл Новака Джоковича, вышел в полуфинал и едва не поборолся за титул. Правда, к сожалению, сенсационно уступил Душану Лайовичу.

«Проходил бы чемпионат не в Японии, Туктамышева могла бороться за первое место» Тренер Максим Завозин – о короткой программе у женщин на командном чемпионате мира по фигурному катанию.

Итальянская кухня. Такого провала от Виттоцци не ждал никто Первая гонка последнего этапа запомнится невиданным провалом Лизы Виттоцци, которая вместе с Доротеей Вирер претендовала на общую победу в Кубке мира. Кажется, теперь Доро никому не отдаст большой глобус.

UFC в Санкт-Петербурге. Олейник начал великолепно, но был нокаутирован (видео). Как это было Сегодня в Санкт-Петербурге в СК «Юбилейный» прошел турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 149.

«Даже баран понимал, что арбитр судит предвзято». Уфа против судьи Москалева Судейские скандалы в российском футболе в последнее время все чаще разрывают информационное пространство. И если раньше судью просто отправляли «на мыло», то теперь пошли гораздо дальше.

Алистар Оверим: Если бы я дрался с Волковым, то победа тоже была бы за мной Голландский тяжеловес Алистар Оверим после победы на турнире UFC над Алексеем Олейником рассказал о поединке и о впечатлениях от Санкт-Петербурга.

«МЮ» обыгран. «Сити» – чемпион АПЛ, а «Ливерпулю» остается только молиться? Дерби Манчестера – в одну калитку, 2:0. А еще у «Ман Сити» мощный рекорд!

Медведев разбушевался! Даниил впервые в карьере вышел в четвертьфинал «Мастерса» Четвертый раз подряд обыграв Стефаноса Циципаса, Даниил Медведев пробился в восьмерку сильнейших на третьем «Мастерсе» сезона – в Монте-Карло.

«Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезон У биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной.

Олейник, что ты творишь? Россиянин полез в драку с Оверимом и был нокаутирован. Итоги турнира UFC в Санкт-Петербурге Бойоцовское шоу в Санкт-Петербурге удалось на славу.

«Краснодар», с такой обороной чемпионами не становятся «Быки» не смогли выиграть в Грозном (1:1) и осложнили себе борьбу за призовые места и путевки в Лигу чемпионов.

Сумасшедший камбэк от «Сан-Хосе»: четыре шайбы за четыре минуты! Такое вообще бывает? «Вегас» вел в решающем матче 3:0, но в третьем периоде за каких-то четыре минуты «Сан-Хосе» забил сразу четыре гола. «Вегас» нашел в себе силы сравнять. А потом...