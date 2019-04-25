Жозе Моуринью: Зря кто-то пытается преуменьшить значимость моих свершений

Известный португальский специалист Жозе Моуринью высказался о своей тренерской карьере.
«Трофеи гарантируют будущий успех. Зря кто-то пытается преуменьшить значимость моих свершений.
Лигу Европы я завоевал полтора года назад, хотя некоторые представляют, что прошло 20 лет. Последний финал – финал Кубка Англии был восемь месяцев назад.
Я могу принести в любую команду опыт и безграничные амбиции. Но после проигрышей со мной трудно сладить», – цитирует португальца «Газета.Ru» со ссылкой на Goal.com.
Мясорубка в Англии и схватка в Германии. Все самые крутые интриги европейских чемпионатов – здесь!Сегодня поздно вечером «Барселона» может досрочно оформить титул чемпиона Испании – если «Атлетико» дома проиграет «Валенсии». Рассказываем обо всех интригах, которые еще живы в пяти ведущих европейских чемпионатах. Медведев не сорвал джекпот в Монте-Карло. Но все равно провел супертурнир!На «Мастерсе» в Монте-Карло Даниил Медведев впервые в карьере обыграл Новака Джоковича, вышел в полуфинал и едва не поборолся за титул. Правда, к сожалению, сенсационно уступил Душану Лайовичу. «Проходил бы чемпионат не в Японии, Туктамышева могла бороться за первое место»Тренер Максим Завозин – о короткой программе у женщин на командном чемпионате мира по фигурному катанию. Итальянская кухня. Такого провала от Виттоцци не ждал никтоПервая гонка последнего этапа запомнится невиданным провалом Лизы Виттоцци, которая вместе с Доротеей Вирер претендовала на общую победу в Кубке мира. Кажется, теперь Доро никому не отдаст большой глобус. UFC в Санкт-Петербурге. Олейник начал великолепно, но был нокаутирован (видео). Как это былоСегодня в Санкт-Петербурге в СК «Юбилейный» прошел турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 149. «Даже баран понимал, что арбитр судит предвзято». Уфа против судьи МоскалеваСудейские скандалы в российском футболе в последнее время все чаще разрывают информационное пространство. И если раньше судью просто отправляли «на мыло», то теперь пошли гораздо дальше. Алистар Оверим: Если бы я дрался с Волковым, то победа тоже была бы за мнойГолландский тяжеловес Алистар Оверим после победы на турнире UFC над Алексеем Олейником рассказал о поединке и о впечатлениях от Санкт-Петербурга. «МЮ» обыгран. «Сити» – чемпион АПЛ, а «Ливерпулю» остается только молиться?Дерби Манчестера – в одну калитку, 2:0. А еще у «Ман Сити» мощный рекорд! Медведев разбушевался! Даниил впервые в карьере вышел в четвертьфинал «Мастерса»Четвертый раз подряд обыграв Стефаноса Циципаса, Даниил Медведев пробился в восьмерку сильнейших на третьем «Мастерсе» сезона – в Монте-Карло. «Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезонУ биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной. Олейник, что ты творишь? Россиянин полез в драку с Оверимом и был нокаутирован. Итоги турнира UFC в Санкт-ПетербургеБойоцовское шоу в Санкт-Петербурге удалось на славу. «Краснодар», с такой обороной чемпионами не становятся«Быки» не смогли выиграть в Грозном (1:1) и осложнили себе борьбу за призовые места и путевки в Лигу чемпионов. Сумасшедший камбэк от «Сан-Хосе»: четыре шайбы за четыре минуты!Такое вообще бывает? «Вегас» вел в решающем матче 3:0, но в третьем периоде за каких-то четыре минуты «Сан-Хосе» забил сразу четыре гола. «Вегас» нашел в себе силы сравнять. А потом... Наталья Сорокина: Логинов удержит второе место, он в хорошей формеС 21 по 24 марта в норвежском Холменколлене пройдет заключительный этап Кубка мира по биатлону. «С эффективностью все в порядке». Чакветадзе – о российских талантахЭкс-пятая ракетка мира Анна Чакветадзе разобрала таланты наших восходящих звезд тенниса. «На розовую хрюшку похожа!» Реакция фанатов и недоброжелателей на провокационный образ МедведевойДвукратная чемпионка мира Евгения Медведева пока не может исполнять прыжки, но по-прежнему способна эпатировать публику. Александр Шлеменко: Удары коленями – главный козырь Оверима, который сработал против ОлейникаЗнаменитый боец смешанных единоборств – о причинах поражения Алексея Олейника от голландца Алистара Оверима. На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политикуУход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР. Прощай, Безумный Макс, с тобой нельзя было соскучиться. Ковтун завершил карьеруЧетырехкратный чемпион России и двукратный вице-чемпион Европы Максим Ковтун объявил, что его карьера фигуриста окончена. Медведев – уже в топ-15! Россиянин еще на шаг приблизился к элитеДаниил Медведев не смог выиграть второй титул подряд – в полуфинале турнира в Роттердаме он в трех партиях уступил Гаэлю Монфису – 6:4, 3:6, 4:6. Туктамышева еще поборется с японками на финише ЧМ. Лишь за серебро – и тем не менееПеред последним днем командного чемпионата мира сборная России по-прежнему идет третьей. Но шанс отобрать второе место у хозяев турнира в субботу у нее есть. Француз Фийон-Майе наступил на пятки ЛогиновуБорьба за второе место в общем зачете Кубка мира обострилась. Дзюба-шоу в Питере. Гол и передача форварда помогли «Зениту» победить «Динамо»«Зенит», победив «Динамо» (2:0), сделал очередной солидный шаг к чемпионству. Теперь можно оторваться по-полной. Вирер выиграла Кубок мираПоследняя гонка сезона принесла Большой хрустальный глобус Доротее Вирер, а малый в зачете масс-стартов она уступила шведке Ханне Оберг. Анастасия Кузьмина завершила карьеру. Ковальчук – снова в сборной! Но как он будет делить с Малкиным 71-й номер? Только что (в 19.30 мск) Илья Ковальчук в Риге вывел сборную России на матч Евровызова против латвийцев. Большое возвращение! «Ранние подъемы и поздние заезды измотали Мамаева и Кокорина»В среду врач «Зенита» осмотрел в изоляторе «Бутырка» Александра Кокорина, а в четверг форварду питерцев и полузащитнику «Краснодара» Павлу Мамаеву предстоит допрос в Пресненском суде. О подготовке к этому ответственному для обоих подсудимых мероприятию рассказал адвокат Мамаева Игорь Бушманов. Медведев бьет Джокера! Россиянин выбил в Монте-Карло первую ракетку планетыДаниил Медведев впервые в карьере обыграл лидера рейтинга ATP. И впервые же вышел в полуфинал «Мастерса». В Монако 23-летний россиянин справился с самим Новаком Джоковичем – 6:3, 4:6, 6:2. В Питер возвращается большой хоккей!С 26 по 28 апреля в Санкт-Петербурге состоится международный турнир St. Petersburg Hockey Open, в котором примут участие олимпийская сборная России, национальные команды Сербии и Норвегии, а также сборная Северо-Запада, составленная из игроков, выступающих в клубах Санкт-Петербурга, Ленинградской области и Череповца. Этой сборной нужен вратарь. Уроки командного ЧМ в ФукуокеРазбираемся: почему Россия опять не смогла выиграть золото командного чемпионата мира и какие выводы из этого поражения нужно сделать на будущее? Россия проиграла командный ЧМ. Досрочно, без шансов – и из-за СамаринаПервый день командного чемпионата мира в Фукуоке завершен. Сборная России, лидировавшая перед мужской короткой программой, теперь – только третья.