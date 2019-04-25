Рашид Рахимов – после матча с «Краснодаром»: Мастерство «Ахмата» должно быть выше - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетбол...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дня
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
25 апреля 2019 07:30ФутболГичунцев Артур

Рашид Рахимов – после матча с «Краснодаром»: Мастерство «Ахмата» должно быть выше

В следующем туре «быки» сыграют с московским ЦСКА (28 апреля), а грозненский клуб днем ранее встретятся со столичным «Динамо».

Главный тренер «Ахмата» Рашид Рахимов высказался после матча с «Краснодаром» (1:1) в 25-м туре РПЛ.

«Мы показали хороший футбол в матче с «Краснодаром», и можно сказать, что это потерянные два очка. В принципе, если вспомнить моменты, которые были у наших ворот – это два дальних удара и пенальти. Наши моменты, выход Бериши один на один, такой мяч надо забивать, хорошая контратака во втором тайме, да и вообще, достаточно много хороших подходов. Было бы это всё у «Краснодара» – они бы нас наказали. Есть две стороны медали – хорошая игра, и результат, который по такой игре не устраивает.

Говорят, везёт сильнейшим. Но думаю, мы просто не исполнили эти моменты. Смотрели повтор эпизодов, например, как вратарь вытащил удар Раванелли. Причём, мяч был падающий за спину. В этой ситуации могу сказать, что у меня есть небольшое разочарование. Мы не в первый раз так нормально играем дома, но, к сожалению, не набираем очки. Для того, чтобы уметь выигрывать такие игры, общекомандное мастерство должно быть выше. По тому, как работают ребята, по самоотдаче, по микроклимату в коллективе никаких претензий нет. Нам нужно выигрывать такие игры. Нужно брать больше позитивного из этих матчей, нужно продолжать работать. Главное, чтобы когда команда покидает поле после матча, никто из них не мог упрекнуть сам себя, что что-то не доделал», – приводит слова Рахимова пресс-служба «Ахмата».

19/04 20:05Теннис
Медведев бьет Джокера! Россиянин выбил в Монте-Карло первую ракетку планетыДаниил Медведев впервые в карьере обыграл лидера рейтинга ATP. И впервые же вышел в полуфинал «Мастерса». В Монако 23-летний россиянин справился с самим Новаком Джоковичем – 6:3, 4:6, 6:2.
21/03 12:00Биатлон
Дмитрий Ярошенко: Логинов – это современный ДрачевСегодня в норвежском Холменколлене стартует заключительный этап Кубка мира по биатлону.
24/04 18:30Хоккей
Сегодня! Овечкин и его «Вашингтон» играют решающий матч против «Каролины»!Сегодня ночью «Вашингтон» и «Каролина» проведут решающий матч первого раунда плей-офф. Начало в 2.30 по московскому времени. Не пропустите! При любом исходе это будет мегасобытие. А как так получилось, что «столичные» возятся с соперником столько времени?
26/03 16:30Биатлон
«Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезонУ биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной.
22/04 12:00ММА
Петр Ян: Возможно, подерусь за титул в 2019 годуРоссийский боец UFC заявил, что его бой с Джимми Риверой может определить претендента на титул чемпиона в легчайшем весе (57 кг).
18/02 14:30Теннис
«С эффективностью все в порядке». Чакветадзе – о российских талантахЭкс-пятая ракетка мира Анна Чакветадзе разобрала таланты наших восходящих звезд тенниса.
25/03 12:30Биатлон
Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее ПидручногоЮрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона.
20/04 23:00ММА
За Шевченко переживали больше, чем за россиян. Как прошел турнир UFC в Санкт-Петербурге«Советский спорт» – о втором турнире UFC, прошедшем в России.
24/04 21:30Футбол
«Краснодар», с такой обороной чемпионами не становятся«Быки» не смогли выиграть в Грозном (1:1) и осложнили себе борьбу за призовые места и путевки в Лигу чемпионов.
22/04 13:30ММА
Валентина Шевченко: Будет здорово, если турнир UFC пройдет в МахачкалеЧемпионка UFC в наилегчайшем весе прокомментировала поражение своей сестры Антонины от американки Роксанн Модаферри и отметила хорошую организацию турнира в Санкт-Петербурге.
24/04 23:00Футбол
Дзюба-шоу в Питере. Гол и передача форварда помогли «Зениту» победить «Динамо»«Зенит», победив «Динамо» (2:0), сделал очередной солидный шаг к чемпионству.
24/04 17:00Хоккей
Отыгрывали и пять шайб за 17 минут! Все самые немыслимые камбэки в плей-офф НХЛСумасшедший камбэк «Сан-Хосе Шаркс» в седьмом матче серии против «Вегас Голден Найтс» заставил нас обратиться к самым могучим и немыслимым камбэкам в истории НХЛ.
23/04 23:30Хоккей
Шишки, мох, и пыль. Всё это – «Вегас»! Но что они творят?Сегодня в седьмом матче серии «Вегасу» нужно победить «Сан-Хосе» (начнут в пять утра по Москве). Тогда наш автор останется жив и бодр. За что же он так любит эту команду?
11/04 16:30Фигурное катание
«Проходил бы чемпионат не в Японии, Туктамышева могла бороться за первое место»Тренер Максим Завозин – о короткой программе у женщин на командном чемпионате мира по фигурному катанию.
24/04 17:30Футбол
«Даже баран понимал, что арбитр судит предвзято». Уфа против судьи МоскалеваСудейские скандалы в российском футболе в последнее время все чаще разрывают информационное пространство. И если раньше судью просто отправляли «на мыло», то теперь пошли гораздо дальше.
24/04 16:45Футбол
Мясорубка в Англии и схватка в Германии. Все самые крутые интриги европейских чемпионатов – здесь!Сегодня поздно вечером «Барселона» может досрочно оформить титул чемпиона Испании – если «Атлетико» дома проиграет «Валенсии». Рассказываем обо всех интригах, которые еще живы в пяти ведущих европейских чемпионатах.
15/02 07:00Теннис
Опять Испания, опять Хорватия! Россия узнала соперников в Кубке ДэвисаСостоялась жеребьевка финального турнира Кубка Дэвиса
21/03 20:30Биатлон
Итальянская кухня. Такого провала от Виттоцци не ждал никтоПервая гонка последнего этапа запомнится невиданным провалом Лизы Виттоцци, которая вместе с Доротеей Вирер претендовала на общую победу в Кубке мира. Кажется, теперь Доро никому не отдаст большой глобус.
16/04 09:45Теннис
«Даше мешает лишний вес». Что происходит с Касаткиной?Сильнейшая теннисистка России Дарья Касаткина с начала года одержала всего две победы (при семи поражениях) и опустилась с 10-й на 22-ю строчку рейтинга WTA.
13/04 17:48Фигурное катание
Алена Леонова: Лиза Туктамышева – просто бомба! Победила всех и преодолела себяВице-чемпионка мира подвела итоги завершившегося в Японии командного чемпионата мира по фигурному катанию.
24/04 19:45Хоккей
Ковальчук – снова в сборной! Но как он будет делить с Малкиным 71-й номер? Только что (в 19.30 мск) Илья Ковальчук в Риге вывел сборную России на матч Евровызова против латвийцев. Большое возвращение!
22/04 17:30ММА
Алистар Оверим: Если бы я дрался с Волковым, то победа тоже была бы за мнойГолландский тяжеловес Алистар Оверим после победы на турнире UFC над Алексеем Олейником рассказал о поединке и о впечатлениях от Санкт-Петербурга.
19/04 12:24ММА
Премьера ММА-блокбастера от UFC в Петербурге: Разрушитель сразится с Удавом, Уральский Халк подерется с Бурым медведемВ эту субботу в Санкт-Петербурге в СК «Юбилейный» состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 149.
08/04 20:15Теннис
Света вернулась и победила! До этого мы не видели ее с сентябряСветлана Кузнецова провела свой первый матч с сентября прошлого года – и добилась победы над Екатериной Александровой в швейцарском Лугано. Со счетом 8:6 на тай-брейке третьего сета.
24/03 18:30Биатлон
Теперь можно оторваться по-полной. Вирер выиграла Кубок мираПоследняя гонка сезона принесла Большой хрустальный глобус Доротее Вирер, а малый в зачете масс-стартов она уступила шведке Ханне Оберг. Анастасия Кузьмина завершила карьеру. 
11/04 17:00Теннис
Шарапова снимается в Голливуде! И может сняться с очередного турнираМария пропустила два месяца – на корте ее не было с начала февраля. Россиянка пропустила Индиан-Уэллс и Майами, хотя должна сыграть на следующей неделе – в Штутгарте. Увидим ли мы ее на турнире в Германии?
24/04 22:45Хоккей
В Питер возвращается большой хоккей!С 26 по 28 апреля в Санкт-Петербурге состоится международный турнир St. Petersburg Hockey Open, в котором примут участие олимпийская сборная России, национальные команды Сербии и Норвегии, а также сборная Северо-Запада, составленная из игроков, выступающих в клубах Санкт-Петербурга, Ленинградской области и Череповца.
21/04 17:30Теннис
Медведев не сорвал джекпот в Монте-Карло. Но все равно провел супертурнир!На «Мастерсе» в Монте-Карло Даниил Медведев впервые в карьере обыграл Новака Джоковича, вышел в полуфинал и едва не поборолся за титул. Правда, к сожалению, сенсационно уступил Душану Лайовичу.
23/04 23:00Хоккей
Едем к белорусам. В четвертьфинале ЮЧМ наши встретятся с главными возмутителями спокойствияПоследний матч в группе на ЮЧМ в Швеции сборной России не удался. Наши грешили удалениями и не смогли распечатать ворота хозяев турнира (0:3).
14/04 16:00Фигурное катание
Этой сборной нужен вратарь. Уроки командного ЧМ в ФукуокеРазбираемся: почему Россия опять не смогла выиграть золото командного чемпионата мира и какие выводы из этого поражения нужно сделать на будущее?
Новости
08:04 ММА Нурмагомедов обратился к российскому бойцу, чей отец был избит полицейскими и скончался в больнице
07:54 Хоккей «Каролина» сыграет с «Айлендерс». Определились все пары второго раунда Кубка Стэнли
07:45 Хоккей Впервые в истории НХЛ все победители дивизионов вылетели на старте плей-офф
07:30 Футбол Рашид Рахимов – после матча с «Краснодаром»: Мастерство «Ахмата» должно быть выше
07:17 Хоккей Овечкин, Орлов и Кузнецов вызваны в сборную России на ЧМ-2019
07:07 Футбол Жозе Моуринью: Зря кто-то пытается преуменьшить значимость моих свершений
06:50 ММА СМИ: Олейник может пропустить полгода. Он сломал ребро в бою против Оверима
06:39 Футбол Нико Ковач: «Бавария» была слишком пассивна при пропущенных голах от «Вердера»
06:32 Хоккей «Вашингтон» проиграл «Каролине» во втором овертайме и выбыл из розыгрыша Кубка Стэнли (видео)
06:28 Футбол Оле-Гуннар Сульшер: «Манчестер Юнайтед» подвела разница в классе
06:15 Футбол Мурад Мусаев: У «Краснодара» небольшая обойма футболистов, травмы и дисквалификации сказываются
00:47 Хоккей Радулов пропустил тренировку «Далласа»
00:43 Баскетбол Димитрис Итудис: Не так важно, кто начинает матчи. Важно, кто приносит пользу
00:35 Футбол Артем Дзюба: Мы гнули свою линию
00:27 Хоккей Наиль Якупов: Два периода провели на неплохом уровне
00:16 Футбол В «черный список» Зидана попали пять игроков «Реала»
00:10 Футбол Сергей Семак: Сделали еще один шаг вперед
00:08 Футбол «Бавария» вышла в финал Кубка Германии
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика