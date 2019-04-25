Томас Мюллер: «Вердер» продемонстрировал невероятную энергию и сумел сравнять счёт - Советский спорт
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25 апреля 2019 08:12ФутболГичунцев Артур

Томас Мюллер: «Вердер» продемонстрировал невероятную энергию и сумел сравнять счёт

В финале столичный клуб сыграет с «РБ Лейпциг. Встреча пройдет 25 мая.

Форвард мюнхенской «Баварии» Томас Мюллер поделился эмоциями после победы над «Вердером» (3:2) в полуфинале Кубка Германии.

«В целом обе команды приложили очень много сил. Как и ожидалось, на стадионе была великолепная атмосфера. До 2:0 мы показывали довольно хорошую игру, хотя у «Вердера» было больше моментов, чем в субботнем матче. Дома им удалось сыграть с новой силой.

Мы заслуженно повели в счёте, у нас было несколько очень хороших голевых моментов. Затем мы сделали несколько ошибок и в считанные минуты «Вердер» продемонстрировал невероятную энергию и сумел сравнять счёт. В этом матче было возможно всё, но в итоге победил тот, кто смог отправить мяч в сетку.

В общем и целом у нас было значительно больше моментов, чем у соперника. Но в кубке может случиться всё, что угодно. Матч был очень жаркий, нам пришлось отдать все силы», – заявил немецкий футболист клубной пресс-службе.

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