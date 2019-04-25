Сульшер настаивает на трансфере Кулибали, «МЮ» готов заплатить за него 130 млн евро

«Манчестер Юнайтед» продолжает борьбу за защитника «Наполи» Калиду Кулибали, которым интересуются «Челси» и «Барселона».
Согласно источнику, наставник «красных дьяволов» Оле-Гуннар Сульшер обозначил сенегальца главной трансферной целью на летнее межсезонье.
Отмечается, что боссы англичан готовы пойти на встречу специалисту. В ближайшее время «МЮ» предложит за 27-летнего игрока 130 млн евро.
В текущем сезоне Кулибали провел за итальянский клуб 42 матча, забил 2 гола и отдал 2 голевые передачи.
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