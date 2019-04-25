Сульшер настаивает на трансфере Кулибали, «МЮ» готов заплатить за него 130 млн евро - Советский спорт
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25 апреля 2019 08:30ФутболГичунцев Артур

Сульшер настаивает на трансфере Кулибали, «МЮ» готов заплатить за него 130 млн евро

Об этом сообщает Rai Sport.

«Манчестер Юнайтед» продолжает борьбу за защитника «Наполи» Калиду Кулибали, которым интересуются «Челси» и «Барселона».

Согласно источнику, наставник «красных дьяволов» Оле-Гуннар Сульшер обозначил сенегальца главной трансферной целью на летнее межсезонье.

Отмечается, что боссы англичан готовы пойти на встречу специалисту. В ближайшее время «МЮ» предложит за 27-летнего игрока 130 млн евро.

В текущем сезоне Кулибали провел за итальянский клуб 42 матча, забил 2 гола и отдал 2 голевые передачи.

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