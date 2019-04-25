Маркус Рэшфорд: Игроки «МЮ» прекрасно знают, в чем проблема команды

Форвард «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд поделился эмоциями после поражения в дерби.
«Мы не сумели сыграть так, как подобает «Манчестер Юнайтед». Работать и выкладываться – это минимум того, что мы должны делать. Мы хорошо знаем, в чем проблема команды. Дело в психологии и желании бороться.
Нам просто нужно забыть о борьбе за Лигу чемпионов. Мы должны сражаться за «Манчестер Юнайтед», – цитирует нападающего Sky Sports.
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