Маркус Рэшфорд: Игроки «МЮ» прекрасно знают, в чем проблема команды Накануне «красные дьяволы» проиграли «Манчестер Сити» (0:2) в 31-м туре АПЛ.

Форвард «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд поделился эмоциями после поражения в дерби.

«Мы не сумели сыграть так, как подобает «Манчестер Юнайтед». Работать и выкладываться – это минимум того, что мы должны делать. Мы хорошо знаем, в чем проблема команды. Дело в психологии и желании бороться.

Нам просто нужно забыть о борьбе за Лигу чемпионов. Мы должны сражаться за «Манчестер Юнайтед», – цитирует нападающего Sky Sports.