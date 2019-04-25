СМИ: «Реал» готов сделать Азара самым высокооплачиваемым игроком Европы

Мадридский «Реал» продолжает переговоры с «Челси» о трансфере полузащитника сборной Бельгии Эдена Азара.
Согласно источнику, испанский клуб предложил игроку контракт с зарплатой в 462 тысячи евро в неделю.
Таким образом, 28-летний хавбек может стать высокооплачиваемым футболистом в Европе
Отмечается, что руководство «синих» даст согласие на продажу своего лидера, если за него заплатят 100 млн фунтов.
Ранее сообщалось, что трансфер бельгийца инициировал наставник «Реал» Зинедин Зидан.
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