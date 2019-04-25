Хосеп Гвардиола: Последние шесть месяцев у «Манчестер Сити» нет передышек Клуб ведет борьбу с «Ливерпулем» за титул чемпиона Англии.

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола дал комментарий после победы над «Манчестер Юнайтед» (2:0) в 31-м туре АПЛ.

«Футболисты должны оставаться спокойными, ведь 27 апреля их ждет трудное противостояние в Бернли. Последние шесть месяцев у нас нет передышек, сам не понимаю, как игроки такое выдерживают.

Мы не просматриваем прессу, не включаем телевизор. Все постоянно получают кучу сообщений, но они должны хорошо кушать и крепко спать. Все должны стать едиными»», – сказал Гвардиола, чьи слова приводит «Газета.Ru» со ссылкой на ВВС.