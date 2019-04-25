Александр Бубнов: «Арсенал» на своем поле оставит «Спартак» без очков «Арсенал» в рамках 25-го тура российской премьер-лиги примет «Спартак».

Футбольный эксперт Александр Бубнов дал прогноз в преддверии матча в Туле.

«Прогноз: 2:1. Тульский клуб в последнее время смотрится здорово и практически не пропускает. Во встрече с принципиальным соперником «Арсенал» вполне может показать лучшую игру. К тому же команда Игоря Черевченко еще имеет отличные шансы побороться за попадание в Лигу Европы. На своем поле она оставит «Спартак» без очков», - цитирует Бубнова Sportbox.ru.

Матч «Арсенал» - «Спартак» состоится сегодня, 25 апреля, в 20:30 по московскому времени.

После 24 туров тульская команда занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 35 очков. Красно-белые идут на пятой позиции с 39 баллами.