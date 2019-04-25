Александр Бубнов: «Оренбург» должен брать свое в матче с явным аутсайдером

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился ожиданиями от матча в Красноярске.
«Прогноз: 0:2. «Оренбург» в последнее время смотрится очень неплохо, в том числе на выезде. Двумя неделями ранее в гостях был обыгран ЦСКА (3:2), а теперь вот дома разгромлен крепкий «Ростов» (3:0). Команда Владимира Федотова должна брать свое в матче с явным аутсайдером, у которого почти не осталось шансов спастись», - цитирует Бубнова Sportbox.ru.
Матч «Енисей» - «Оренбург» состоится сегодня, 25 апреля, в 16:00 мск.
После 24 туров РПЛ «Енисей» занимает последнюю, 16-ю позиции, в турнирной таблице с 13 очками. «Оренбург» идет на шестом месте с 35 баллами.
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