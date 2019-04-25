Александр Бубнов: «Крыльям Советов» нельзя проигрывать «Уралу» - Советский спорт
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25 апреля 2019 11:18ФутболСметанникова Дарья

Александр Бубнов: «Крыльям Советов» нельзя проигрывать «Уралу»

«Крылья Советов» и «Урал» сыграют между собой в рамках 25-го тура российской премьер-лиги.

Футбольный эксперт Александр Бубнов дал прогноз на матч в Самаре.

«Прогноз: 1:1. Соседи по таблице должны поделить очки, что в целом устроит обе стороны. «Крыльям Советов» нельзя проигрывать, чтобы уйти из зоны переходных матчей, тогда как «Урал» пытается оторваться от нее на безопасное расстояние. Это будет упорная и вязкая игра, но голы соперники наверняка заслужат», - цитирует Бубнова Sportbox.ru.

Матч «Крылья Советов» - «Урал» состоится сегодня, 25 апреля, в 18:30 по московскому времени.

После 24 туров РПЛ самарская команда занимает 13-е место в турнирной таблице, имея в активе 27 очков. Команда из Екатеринбурга идет на 11-й позиции с 30 баллами.

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