Александр Бубнов: «Крыльям Советов» нельзя проигрывать «Уралу»

Футбольный эксперт Александр Бубнов дал прогноз на матч в Самаре.
«Прогноз: 1:1. Соседи по таблице должны поделить очки, что в целом устроит обе стороны. «Крыльям Советов» нельзя проигрывать, чтобы уйти из зоны переходных матчей, тогда как «Урал» пытается оторваться от нее на безопасное расстояние. Это будет упорная и вязкая игра, но голы соперники наверняка заслужат», - цитирует Бубнова Sportbox.ru.
Матч «Крылья Советов» - «Урал» состоится сегодня, 25 апреля, в 18:30 по московскому времени.
После 24 туров РПЛ самарская команда занимает 13-е место в турнирной таблице, имея в активе 27 очков. Команда из Екатеринбурга идет на 11-й позиции с 30 баллами.
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