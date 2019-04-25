Прокурор по делу Кокорина и Мамаева попала в аварию - Советский спорт
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25 апреля 2019 11:20ФутболЗибрак Артем

Прокурор по делу Кокорина и Мамаева попала в аварию

Напомним, сегодня в суде должны дать показания сами обвиняемые.

Заседание по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, назначенное на 11:00 25 апреля, перенесено в связи с тем, что прокурор попала в ДТП. Оно было незначительным, поэтому прокурор добирается до здания суда на такси.

Напомним, что Александр Кокорин, его брат Кирилл, Павел Мамаев и их друг Александр Протасовицкий были арестованы в октябре прошлого года по обвинению в избиении водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука, а также главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака и главы НАМИ Дениса Гайсина. Арест футболистов был продлен до 25 сентября.

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