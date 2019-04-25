Прокурор по делу Кокорина и Мамаева попала в аварию

Заседание по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, назначенное на 11:00 25 апреля, перенесено в связи с тем, что прокурор попала в ДТП. Оно было незначительным, поэтому прокурор добирается до здания суда на такси.
Напомним, что Александр Кокорин, его брат Кирилл, Павел Мамаев и их друг Александр Протасовицкий были арестованы в октябре прошлого года по обвинению в избиении водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука, а также главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака и главы НАМИ Дениса Гайсина. Арест футболистов был продлен до 25 сентября.
Две недели назад начались слушания дела по делу игроков, которые проходят в открытом режиме.
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