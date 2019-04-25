Никита Симонян: «Зенит» вряд ли уступит чемпионство в этом сезоне

Первый вице-президент РФС Никита Симонян поделился ожиданиями от борьбы за трофей чемпионата России.
«Зенит» вряд ли уступит чемпионство. За призовые места будет жестокая борьба - там и «Локомотив», и «Краснодар», и ЦСКА, и, конечно же, мой клуб – «Спартак». Лучшим матчем я назвал бы матч «Зенита» и «Краснодара». Эта встреча была на уровне английской или испанской лиг - по качеству, остроте, напряжению игры. В итоге был драматический финал. Побольше бы таких матчей», - цитирует Симоняна «Р-Спорт».
В нынешнем сезоне РПЛ «Зениту» осталось провести пять матчей: с «Крыльями Советов», «Ахматом», ЦСКА, «Ростовом» и «Енисеем».
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