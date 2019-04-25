Матч «Динамо» – «Арсенал» с вероятностью 99% состоится на новом стадионе московской команды Матч пройдет 26 мая.

Председатель комиссии РФС по сертификации стадионов Александр Зорков сообщил, что матч 30-го тура РПЛ между «Динамо» и «Арсеналом» пройдет на стадионе в Петровском парке.

«Вероятность проведения матча «Динамо» - «Арсенал» на стадионе в Петровском парке - 99%. По регламенту, за 10 дней должен приниматься футбольный газон. По нашим данным, рост травы идет интенсивно, пошло укрепление корневой системы, после прошивки поле будет готово для того, чтобы принять матч 26 мая. Конечно, решение будет принимать комиссия, но оно, думаю, будет положительным», - цитирует Зоркова ТАСС.

Напомним, изначально реконструированный стадион «Динамо» должен был открыться 10 марта матчем 19-го тура премьер-лиги со «Спартаком», однако комиссия РПЛ и РФС установило, что поле находится в неудовлетворительном состоянии и является травмоопасным. В этой связи бело-голубые продолжили проводить домашние матчи на «Арене Химки».

1 апреля «Динамо» сообщило о том, что сотрудники стадиона приступили к смене газона.