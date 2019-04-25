Рой Кин: Игроки топ-уровня не захотят переходить в «МЮ»

Бывший хавбек «Манчестер Юнайтед» Рой Кин высказался о положении английского клуба, отметив, что футболисты топ-уровня вряд ли согласятся переехать на «Олд Траффорд».
«Кто из мировых звезд согласится сейчас перейти в «Манчестер Юнайтед»? Когда я был членом манкунианцев, всегда знал, что готов посоветовать каждому выступать здесь, если ему выпадает такой шанс. Для меня этот клуб и теперь один из лучших в мире. Но звездные футболисты хотят выигрывать трофеи, и обратят ли они внимание на «МЮ». Если вы топ-спортсмен, вы не захотите приезжать сюда, потому что есть лучшие варианты для завоевывания наград», – приводит слова Кина «Газета.Ru» со ссылкой на Sky Sports.
В последнем матче «МЮ» уступил «Манчестер Сити» в 31-м туре АПЛ (0:2).
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