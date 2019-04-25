Президент «Бенфики» исключил продажу Фелиша этим летом

Форвард «Бенфики» Жоау Фелиш останется в команде, несмотря на интерес со стороны европейских топ-клубов.
«Сделаем все, чтобы сохранить свое богатство. Хочу гарантировать фанатам, что никто не уйдет из команды этим летом. Мы не хотим никого продавать», – цитирует президента «Бенфики» Луиза Фелипе Виейра Corriere dello Sport.
Ранее сообщалось, что клуб хочет продлить соглашение с 19-летним игроком и прописать в его контракте сумму отступных в размере 200 млн евро.
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