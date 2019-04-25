Павел Мамаев: Инцидента по дороге из Петербурга в Москву, о котором сообщали РЖД, не было

Первым выступил Мамаев. Он рассказал о своем футбольном детстве, о том, что содержит супругу, двоих детей и сестру. Затем – о подробностях вечера накануне драки, произошедшей 8 октября.
– У нас был тяжелый перелет из Краснодара в Петербург, потом очень сложная эмоциональная игра, которую мы проиграли. Было тяжело физически и психологически. Вечером мы созвонились с Кокориным-старшим. Спросил у него поедет ли он в Москву на поезде или полетит на самолете. Мы вместе поехали на поезде. РЖД сообщали, что по дороге случился инцидент, но такого не было. Добрались без происшествий, – сказал Мамаев.
Напомним, что Александр Кокорин, его брат Кирилл, Павел Мамаев и их друг Александр Протасовицкий были арестованы в октябре прошлого года по обвинению в избиении водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука, а также главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака и главы НАМИ Дениса Гайсина. Арест футболистов был продлен до 25 сентября.
Две недели назад начались слушания дела по делу игроков, которые проходят в открытом режиме.
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