Павел Мамаев: Сначала пил виски и пиво, потом уже только пиво. Много ли? Это понятие растяжимое

– С Александром Кокориным мы занимались в одной футбольной школе, так что знакомы около 11 лет. С ним и его женой Дарьей вообще уже как родственники. Вместе ездим отдыхать, когда в сезоне пауза. До той встречи мы довольно давно не виделись – у него была реабилитация после травмы, а потом у нас не совпадали графики. Планов что-то отметить у нас не было, потому что у него были свои дела в Москве, у меня – свои.
Сначала нас встретил Кирилл Кокорин, и мы отправились в «Secret Room», где пробыли пару часов. Потом поехали в «Эгоист» и уехали оттуда около 7 утра. В «Secret Room» пил виски и пиво, потом – уже только пиво. Много ли? Нет, хотя это понятие растяжимое. На мое самочувствие это никак не повлияло, чувствовал себя нормально, – сказал Мамаев.
Напомним, что Александр Кокорин, его брат Кирилл, Павел Мамаев и их друг Александр Протасовицкий были арестованы в октябре прошлого года по обвинению в избиении водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука, а также главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака и главы НАМИ Дениса Гайсина. Арест футболистов был продлен до 25 сентября.
Две недели назад начались слушания дела по делу игроков, которые проходят в открытом режиме.
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