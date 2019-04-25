Павел Мамаев: Мы не проявляли агрессию к Соловчуку. Просто сказали ему выйти из машины

– Мы вышли из «Эгоиста», чтобы вызвать такси. Мне сказали, что девушка Александра села в белый «Мерседес» погреться. Она все ругалась и ругалась, потому что водитель, по ее словам, назвал нас с Кокориным петухами. Мы не давали для этого повода. Я себе подобного не позволяю. Открыв дверь, я понял, что это не наша машина.
Сказал Кокорину, что нас оскорбили, и мы спокойно подошли к водителю и сказали выйти из машины. Агрессию не проявляли. Кокорин его спросил, зачем он так говорит. Водитель: «Хочу и говорю». Он неправильно себя вел и не отрицал факт оскорблений. Просто говорил, что это его мнение, – сказал Мамаев.
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