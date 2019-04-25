Павел Мамаев: Зачем схватил Соловчука за подбородок? Мне не понравилось, что он говорил

– Зачем схватил Соловчука за подбородок? Он говорил не то, что следовало в той ситуации. Мне это не понравилось, и я его схватил. Он в ответ меня ударил. Я не ожидал и испытал боль. Это был шок и угроза. И потом уже пошли последствия. Он побежал, я его догнал, ударил. Он упал. Затем продолжил наносить удары – по лицу и по телу. Могли ли его повреждения быть результатом этих ударов? Конечно, я же его бил, – сказал Мамаев.
Напомним, что Александр Кокорин, его брат Кирилл, Павел Мамаев и их друг Александр Протасовицкий были арестованы в октябре прошлого года по обвинению в избиении водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука, а также главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака и главы НАМИ Дениса Гайсина. Арест футболистов был продлен до 25 сентября.
Две недели назад начались слушания дела по делу игроков, которые проходят в открытом режиме.
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