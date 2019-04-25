Павел Мамаев: Я совершил нехороший поступок и хочу примириться с Соловчуком - Советский спорт
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25 апреля 2019 14:28ФутболЗибрак Артем

Павел Мамаев: Я совершил нехороший поступок и хочу примириться с Соловчуком

Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев извинился за инцидент с водителем Виталием Соловчуком.

– Понимаю, то совершил нехороший поступок. Все было неправильно с самого начала. Уже два или три раза принес Соловчуку извинения. Надеюсь, получится с ним примириться. Беру на себя его расходы на лечение и надеюсь, что он сможет по-человечески нас простить. Постараюсь сделать все, что он и его семья забыли о произошедшем.

Не было ни сговора, ни хулиганства. Это было личное. Я лично открывал машину Соловчука, но не собирался избивать его. Я ему нанес только легкий вред. Тысячу раз прокручивал в СИЗО свои действия. Из этой ситуации можно было выйти по-другому. Расцениваю случившееся как неудачное стечение обстоятельств, – сказал Мамаев.

Напомним, что Александр Кокорин, его брат Кирилл, Павел Мамаев и их друг Александр Протасовицкий были арестованы в октябре прошлого года по обвинению в избиении водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука, а также главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака и главы НАМИ Дениса Гайсина. Арест футболистов был продлен до 25 сентября.

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