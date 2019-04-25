Павел Мамаев: К применению оружия в «Кофемании» отношения не имею Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев поделился своим видением того, что произошло в «Кофемании» утром 8 октября.

– Там тоже сговора не было, как не было и хулиганства. К применению оружия я вообще отношения не имею. Я больше слушал, говорил только с девушкой – Шинкаревой. Вообще не знал, кто она такая. Несколько раз сказал ей уйти, но она не слушала, стала возмущаться. Бросил ее куртку и телефон и попросил Кирилла забрать ее от меня. Полагал в тот момент, что вокруг нас никого нет. Не обращал внимания на остальных, – сказал Мамаев.

Напомним, что Александр Кокорин, его брат Кирилл, Павел Мамаев и их друг Александр Протасовицкий были арестованы в октябре прошлого года по обвинению в избиении водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука, а также главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака и главы НАМИ Дениса Гайсина. Арест футболистов был продлен до 25 сентября.

Две недели назад начались слушания дела по делу игроков, которые проходят в открытом режиме.