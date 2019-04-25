Павел Мамаев: Гайсин схватил меня за шкирку – я ударил. Надеюсь, на свободе встретимся и поговорим Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев продолжает рассказывать о конфликте с Денисом Паком в «Кофемании».

– Не слышал общения с ним, так как был уже полусонный и лежал на скамейке. Услышал шум, поднял глаза и увидел волнения. Вокруг все стояли, но инцидент уже завершился. Ко мне подбежал официант. Видимо, боялся, что что-то произойдет. А я только хотел узнать, что случилось. Потом спокойно подошел к Паку, все его обступили. Пак сказал, что его ударили. Был эмоционален, не мог ничего сказать конкретно.

Я с Паком в конфликт не вступал. Когда пришел Гайсин, не помню. Помню только, что отталкивал его. Потому что он схватил меня за шкирку, хотя все уже успокоились и просто стояли, разговаривали. Я спонтанно нанес ему удар, потому что почувствовал опасность. Но хулиганства с моей стороны не было. На очной ставке я перед ним извинился. Надеюсь, на свободе встретимся и поговорим. Рано или поздно я выйду, и у нас недосказанности не будет, – сказал Мамаев.

Напомним, что Александр Кокорин, его брат Кирилл, Павел Мамаев и их друг Александр Протасовицкий были арестованы в октябре прошлого года по обвинению в избиении водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука, а также главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака и главы НАМИ Дениса Гайсина. Арест футболистов был продлен до 25 сентября.