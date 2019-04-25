«Енисей» - «Оренбург»: Стартовые составы - Советский спорт
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25 апреля 2019 14:55ФутболСметанникова Дарья

«Енисей» - «Оренбург»: Стартовые составы

В Красноярске состоится матч 25-го тура российской премьер-лиги.

Тренерские штабы «Енисея» и «Оренбурга» определились со стартовыми составами команд.

«Енисей»: Нестеренко, Гаджибеков, Кичин, Данченко, Торбинский, Комолов, Комков, Зотов, Огуде, Сарр, Соболев.

«Оренбург»: Довбня, Сиваков, Ойеволе, Козлов, Чиркин, Сутормин, Попович, Мишкин, Чуканов, Галаджан, Деспотович.

Матч между командами состоится сегодня, 25 апреля, в 16:00 по московскому времени.

После 24 туров РПЛ «Енисей» занимает последнюю, 16-ю позиции, в турнирной таблице с 13 очками. «Оренбург» идет на шестом месте с 35 баллами.

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