Павел Мамаев: Не планировал садиться в тюрьму. Когда отпустят, надеюсь продолжить карьеру - Советский спорт
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25 апреля 2019 14:55ФутболЗибрак Артем

Павел Мамаев: Не планировал садиться в тюрьму. Когда отпустят, надеюсь продолжить карьеру

Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев рассказал о дальнейших планах после освобождения из СИЗО.

– Не вижу смысла что-то добавлять – все и так все понимают. Приму любое наказание. О его соразмерности тоже не буду – не хочу давить на жалость. Мы уже понесли наказание. Надеюсь, все образумится. Хочу продолжить спортивную карьеру, это мой единственный источник дохода. До какого возраста планировал играть? Вообще не планировал садиться в тюрьму. Не хочу жаловаться, но этот инцидент отразится на моей карьере. Насколько – увидим, когда отпустят.

Не считаю нужным говорить о моей хвальбе. Мы много делаем во благо, но это не касается произошедшего. Нас это не оправдывает, – сказал Мамаев.

Напомним, что Александр Кокорин, его брат Кирилл, Павел Мамаев и их друг Александр Протасовицкий были арестованы в октябре прошлого года по обвинению в избиении водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука, а также главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака и главы НАМИ Дениса Гайсина. Арест футболистов был продлен до 25 сентября.

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